Taylor Mega, l’ennesima provocazione corre in rete: c’entra il coronavirus e i commenti si sprecano

Durante un’intervista a Pomeriggio 5, nel giugno 2019, Taylor Mega ha dichiarato di guadagnare 8 mila euro per ogni post. La palestra almeno un paio di volte a settimana e una sana alimentazione: queste sono le regole che creano il fisico scolpito di Taylor. Ovviamente, però, anche qualche ritocchino ha fatto la sua buona parte. Ad esempio, prima di recarsi all’Isola dei Famosi, aveva fatto un intervento per rendere più florido il suo lato B. Ma fa tutto da sola: non ha un suo personal trainer. Non ci credete? Basta solo chiederlo e lei risponderà sul suo profilo social.

Ma cosa si sa della sensualissima Taylor Mega? La biondona dei social, cliccatissima ha persino una sorella dal nome d’arte di Jade Mega, anche lei influencer. E poi non può mancare il suo spudorato amore per la Juventus. Taylor Mega è tifosissima della Juventus e ogni volta che si reca allo stadio a vedere la suo squadra del cuore, la sua presenza non passa inosservata. Chiedersi i motivi è del tutto inutile. In verità Taylor Mega è il nome d’arte di Elisa Todesco. Lei è modella, influencer e imprenditrice italiana. Nasce in una famiglia semplice, i suoi genitori sono allevatori di tacchini. Ha realizzato una sua linea di bikini, da indossare dalle donne che vogliono sentirsi un po’ come lei. Nel 2019 ha partecipato all’ Isola dei famosi, con scarso successo, infatti è stata eliminata dopo solo una settimana. (Continua dopo la foto).



















Come è noto la modella friulana è stata legata per un breve periodo a Briatore. Una love story di cui non ha mai parlato e che anche l’imprenditore si è sempre rifiutato di commentare. Durante l’intervista nello studio di Chiambretti, è stato chiesto alla influencer se ci fosse stata davvero una relazione con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. “Lui non può smentire ciò che è vero” ha detto Alfonso Signorini. Poco dopo Taylor ha svelato: “Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui”. Non solo: l’influencer ha confessato che la storia sarebbe stata tenuta segreta e che sarebbe emersa solamente quando era terminata da circa un mese. “La storia è uscita un mese dopo, il flirt era già finito”. (Continua dopo le foto).























Le relazioni sentimentali di Taylor sono state sempre molto discusse. Infatti molti hanno accusato l’influencer di ritagliare su misura le notizie da dare in pasto al gossip. E non possono mancare le critiche in merito: Taylor è ipocrita. Questa condanna viene scontata ogni giorno sul suo profilo social, dove accanto ai complimenti, non mancano mai le frecciatine dei numerosi hater. Ma anche Taylor ha le sue fragilità. Infatti si intrattiene spesso a dialogare con gli utenti riguardo i suoi problemi di autostima e salute. Ma cosa si può aggiungere se non che Taylor sia davvero una splendida stella cometa? “Bella e dannata”, questa è la didascalia dell’ultimo post pubblicato da Taylor Mega. (Continua dopo le foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram BELLA E DANNATA 😈 Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 28 Feb 2020 alle ore 7:34 PST

Pantaloni sbottonati e slip nero: la foto è bollente e alza la pressione di chi la guarda. I commenti degli utenti non tardano ad arrivare, soprattutto perchè Taylo mostra con disinvoltura un dècollettè nudo. Le braccia di Taylor coprono quel che si può solo immaginare. “Bella e scostumata”, “Orcozzio”, “Aulin”, “Sei bellissima”. Stranamente i commenti si attengono a una bella forma, in tutti i sensi. “Stiamo in quarantena insieme?”, questo commento sdrammatizza per bene la situazione che sta riguardando l’Italia intera. Una quarantena con Taylor non sarebbe una cattiva idea. Le mascherine potrebbero servire a ben poco.

Verissimo, Silvia Toffanin nella bufera: il gesto verso Elodie fa infuriare i fan. Cosa è successo