Guendalina Canessa “da favola”. Senza reggiseno, impossibile non notare quel dettaglio ‘hot’

L’ex protagonista del ‘Grande Fratello’ nell’ormai lontano 2007, Guendalina Canessa, ha elettrizzato tutti i suoi fan con uno scatto delizioso e quasi da censura, visto che si può notare un dettaglio veramente ‘hot’. Lei è seguitissima sui social network ed in particolare su Instagram, infatti ha oltre 650 mila follower che la osservano quotidianamente. E qualche ora fa ha catturato l’attenzione di tutti con un post destinato ad ottenere un grandissimo successo. L’ex gieffina non smette mai di sorprendere.

A colpire è stato soprattutto il suo outfit, ma il suo scopo è stato non lasciare troppo spazio all’immaginazione. O meglio, qualcosa l’ha fatta vedere anche se non ha saziato completamente le fantasie dei follower, che avrebbero voluto vedere ancora di più. Numerosi i mi piace ed i commenti ricevuti da Guendalina, che tenuto conto dell’enorme riscontro potrebbe decidere di postare con ancora maggiore frequenza. Andiamo a vedere perché gli utenti sono rimasti a bocca spalancata. (Continua dopo la foto)



















La bellissima donna, protagonista in passato anche a ‘Uomini e Donne’, si è scattata un selfie allo specchio all’interno di un ascensore. Lei indossa una meravigliosa maglietta di colore bianco ed un pantalone della stessa tonalità. Ma tutti non hanno non potuto notare quel dettaglio: infatti la Canessa ha ‘dimenticato’ di mettersi il reggiseno. Sotto l’indumento si possono infatti intravedere i capezzoli che hanno reso super ‘bollente’ l’istantanea. (Continua dopo la foto)























Quasi 6.500 i like conquistati dalla stratosferica Guendalina. Nella didascalia lei ha scritto: “Dio, mettiti dove prende che ti devo parlare”. Ed i fan si sono letteralmente scatenati: “Che tet…e”, “La più bella”, “Questa volta ti sei davvero superata, sei meravigliosa”, “Bellissima e chi dice il contrario è solo invidiosa”, “Pazzesca”, “Gnocchissima!”. Ancora: “Perfetta”, “Troppo bella”, “Che bel balcone, complimenti”, “Molto sexy”, “Stai una favola, ti adoro, sempre più al top”. (Continua dopo la foto)

Guendalina Canessa è nata il 7 ottobre 1981 a Firenze sotto il segno della Bilancia, è alta 175 centimetri e pesa circa 55 chili. A ‘Uomini e Donne’ ha incontrato il padre di sua figlia, l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante. Ha avuto una bimba, nata nel 2010, che è un mix di bellezza tra mamma e papà. La coppia è scoppiata ma loro sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia.

