Momenti di estremo relax per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Infatti, è attualmente in vacanza sulla neve assieme alla moglie Ilary Blasi ed ai suoi tre figli. Alcune ore fa ha incontrato nel rifugio sulle Dolomiti del Brenta, nella zona di Madonna di Campiglio in Trentino-Alto Adige, il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Quest’ultimo ha pubblicato lo scatto dell’incontro e della stretta di mano scambiata tra i due scrivendo: “Il Capitano! Onore a te Francesco Totti!”.

Ma i fan dell’ex campione giallorosso si sono commossi soprattutto per un bellissimo gesto di Francesco sui social. Ha infatti deciso di pubblicare una bellissima storia Instagram in compagnia della secondogenita Chanel. Oltre all’immagine che è stata apprezzata praticamente da tutti, l’attenzione maggiore è ricaduta sulla musica in sottofondo e dunque sulla canzone dedicata da Totti alla sua adorata figlia. Vediamo cosa ha proposto ai follower. (Continua dopo la foto)



















Nello scatto c’è lui che abbraccia e dà un bacio sulla guancia a Chanel. Un’istantanea veramente emozionante, che fa comprendere il rapporto speciale tra padre e figlia. Totti tagga quest’ultima e le dedica la meravigliosa canzone di Jovanotti, ‘A te’. Un momento davvero tenerissimo, che fa fuoriuscire un aspetto molto intimo dell’ex calciatore della squadra romanista. E chissà sua moglie Ilary quanto sarà stata felice di vedere un’immagine simile. (Continua dopo la foto)























Nella sua rilassante vacanza, Francesco Totti non ha soltanto salutato Salvini e dedicato quel post strappalacrime a Chanel. Ha infatti incontrato anche Marco Materazzi, suo compagno di Nazionale nel 2006 quando l’Italia riuscì a vincere il Mondiale in Germania battendo in finale ai rigori la Francia. A postare lo scatto insieme è stato l’ex difensore dell’Inter, che su Instagram ha anche scritto: “Reunion”. Ma ovviamente quasi tutti si sono concentrati soprattutto sul rapporto padre-figlia.

Totti, classe 1976, si è sposato con Ilary Blasi il 19 giugno del 2005. I loro figli, chiamati Cristian, Chanel ed Isabel, sono nati rispettivamente nel 2005, 2007 e 2016. Da un punto di vista professionale, marito e moglie hanno intenzione di dar vita ad una sitcom che si chiamerà proprio “Casa Totti” in cui saranno ospitati vari volti dello spettacolo italiano. La notizia di questa sitcom circola da mesi ormai e la serie dovrebbe essere ancora in lavorazione anche se non si hanno molte informazioni in merito.

