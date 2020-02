Kate Middleton, è proprio il caso di dirlo, ‘brilla’. Di luce propria, certo, ma non solo. Tornata in pubblico insieme al marito, William d’Inghilterra, la mamma di George, Charlotte e il piccolo Luis lo ha fatto come sempre in grande stile. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno infatti partecipato a una serata di beneficenza e Kate è riuscita ancora una volta a dare il meglio di sé in fatto di look dimostrando, come se ce ne fosse ancora bisogno, di essere un’icona di stile.

L’impegno istituzionale in questo caso era uno spettacolo benefico sulla salute mentale. Nel dettaglio William e Kate hanno assistito alla performance londinese di Dear Evan Hansen al Noel Coward Theatre organizzata da una delle associazioni charity che la coppia gestisce. Come sempre, occhi puntati sul look della duchessa che, per la cronaca, difficilmente ha mai deluso le aspettative. (Continua dopo la foto)



















Per la serata di beneficenza al Noel Coward Theatre, Kate Middleton ha scelto una mise classica ed elegante ma ha dato un tocco glamour con gli accessori. Nel dettaglio, come riporta Vogue, la duchessa ha scelto l’Evening Dress di Eponine London, una creazione in tweed bouclé blu notte dal taglio midi ispirato ai design della moda anni ‘50, con ampio colletto, bottoni gioiello, maniche a tre quarti e gonna morbida. (Continua dopo la foto)















La vera particolarità però era negli accessori, a dir poco scintillanti perché ricoperti di glitter e cristalli argentati. Borsa e scarpe abbinate e dello stesso marchio, ovvero Jimmy Choo. In particolare la duchessa ha optato per un paio di pump modello Romy con effetto dégradé. Il tacco e la parte posteriore della scarpa sono decorati con glitter grigio scuro che sulla punta virano verso l’argento. (Continua dopo la foto)











In coordinato anche la clutch Ellipse, sempre Jimmy Choo, che mantiene lo stesso effetto sfumato nei toni del grigio. Il prezzo di quelle scarpe che la fanno somigliare a una moderna Cenerentola? Non proprio alla portata di tutte. Sul sito ufficiale del brand costano ben 550 euro. Ma d’altronde se non le sfoggia lei chi sennò?

GF Vip, Fernanda Lessa in lacrime. Il crollo, poi l’abbraccio con Paolo Ciavarro