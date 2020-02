Ancora una volta la showgirl ed opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, Wanda Nara, è riuscita a lasciare impietriti i suoi fan. Tutto merito del suo ultimo scatto sui social, che ha infiammato la rete. La moglie del calciatore del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, è di una bellezza straordinaria. Ovviamente è soprattutto il suo corpo a far impazzire praticamente tutti i suoi fan ed allora ha voluto stuzzicarli ancora con un post quasi da censura. E c’è chi ha davvero rischiato un mancamento.

I suoi follower hanno avuto dei capogiri quando hanno aperto Instagram ed hanno notato questa foto destinata a far parlare molto. Alcuni la criticano perché una mamma come lei non dovrebbe presentarsi così pubblicamente, ma Wanda ha sempre ammesso di non farci molto caso alle critiche ed infatti vuole sempre fare di testa sua. Ovviamente, questa sua istantanea è stata accompagnata da un’ondata di mi piace e commenti degli utenti. (Continua dopo la foto)



















Nell’immagine in questione ha addosso esclusivamente un pantalone, mentre sopra ha ‘dimenticato’ di indossare vestiti. Niente maglia e niente reggiseno. La Nara è di spalle e nasconde il suo prosperoso décolleté con le sue braccia e mani. Anche se non riesce a nasconderlo completamente, visto che una parte di esso lo si può intravedere. Come didascalia ha semplicemente scritto ‘Sabado’, quindi si prospetta un fine settimana decisamente molto ‘bollente’. (Continua dopo la foto)























Oltre 133 mila i like ottenuti dall’esplosiva e provocante Wanda. Si sprecano anche i commenti sotto il suo scatto: “Con le tet…e al vento, ma tuo marito non è geloso?”, “Stupenda”, “Spettacolo”, “Sei bellissima”, “Sempre in gran forma”, “Ora sì che il sabato è bellissimo”, “Bomba atomica”, “Favolosa”. Altri ancora hanno scritto: “Che gnocca”, “Alza le mani…”, “Mamma mia cosa sei”, “Un sabato indimenticabile”, “Magnifica”, “Sei bona”, “Formidabile”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram S a b a d o 🏠 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Feb 2020 alle ore 5:11 PST

Nei giorni scorsi ha fatto debuttare sua figlia Francesca Icardi di 5 anni sulla passerella alla Milano Fashion Week. La piccola Francesca ha calcato il catwalk tenendo per mano una delle modelle di Elisabetta Franchi e indossato un elegantissimo abitino color rosa antico con la gonna di tulle in stile ballerina e un corpetto decorato con dei fiori a rilievo. Mamma Wanda era ovviamente in prima fila e sui social non ha potuto fare a meno di condividere orgogliosa alcune foto del primo fashion show della sua bambina.

