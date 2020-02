Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per aver detto più volte ad Andrea Denver “Sei un Buscetta, un pentito, io non parlo con i pentiti”. La modella e influencer ha così dovuto abbandonare il gioco e anche Paolo Ciavarro, con cui aveva stretto un bellissimo rapporto poi sfociato in un tenero flirt nella Casa.

I due si sono salutati davanti alla famosa porta rossa promettendosi di rivedersi il prima possibile e Clizia, appena si è riappropriata del suo profilo Instagram, ha dedicato proprio a lui i primi post. Ha condiviso sui social il video del loro ultimo bacio nella Casa e poi una foto che la ritrae sulla spiaggia di Fregene, al tramonto, con in mano una birra per ricordare quello che le aveva detto Paolo a proposito del romanticismo. “Ti aspetto qui. Torna vincitore”, ha scritto in didascalia riferendosi a lui. (Continua dopo la foto)



















I presupposti perché tra Clizia e Paolo la frequentazione continui sembrano dunque esserci tutti. Ma non per la sorella della ex di Francesco Sarcina, che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù e svelato che a suo avviso Paolo Ciavarro non è l’uomo giusto per lei: “Ci ha messo un mese e mezzo prima di darle un bacio. Tanto carino, dolce, romantico, ma anche di una timidezza incredibile. Paolo non fa per lei”. (Continua dopo la foto)















Per Micol Incorvaia, le loro vite hanno fatto percorsi diversi: la sorella ha una figlia (nata dall’unione con il leader delle Vibrazioni Sarcina), mentre Paolo dice di essere pronto a mettere su famiglia, ma una volta fuori dal reality di Canale 5 “ci penserà centomila volte prima di prendersi il pacchetto Clizia”, ha spiegato ancora al magazine. Poi un commento sulla squalifica di Clizia. (Continua dopo le foto)











“Che devo dire, siamo dispiaciuti, per quello che ha combinato!”, ha detto Micol Incorvaia. “Mia sorella è molto turbata e ora deve pensare ad andare avanti e alla sua bambina – ha proseguito – Comunque è sbagliato accusarla di strizzare l’occhio alla condotta mafiosa, era soltanto una frase infelice”. Clizia, che in diretta si è scusata più volte per quelle affermazioni, su Instagram è tornata sulla questione. Ha ribadito di essere mortificata ma lanciato anche una frecciatina: “Molti aspettavano famelici un mio passo falso. Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono ODIO per degli sconosciuti”.

GF Vip, Valeria Marini non doveva dirlo: ha scatenato il “caos” in Casa