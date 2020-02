Alessandra Amoroso, abito strettissimo e fisico al top. Il nuovo ‘look’ è pazzesco: “Sempre più bella”

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani hanno fatto sognare tutti. Ma spesso, purtroppo, anche le cose belle sono destinate a finire. La notizia della loro rottura ha lasciato tutti senza parole. Persino loro non hanno voluto esprimersi a riguardo. Fino a pochi mesi la coppia aveva affermato di pensare al matrimonio e di essere pronti a pensare persino a una famiglia. Ma così non è andata. A dare l’annuncio c’ha pensato la cantante attraverso il proprio profilo Instagram. I motivi potrebbero essere tanti, ma al momento si pensa di attribuire la rottura all’incompatibilità dei loro progetti.

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social – Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”. Lui estremamente preso da impegni lavorativi, inconciliabili con il desiderio di Alessandra di costruire finalmente una famiglia, dopo ben 7 anni di fidanzamento. Senza mettere in conto il sogno di diventare mamma. Tutto questo potrebbe aver fatto sollevare non pochi dubbi sulla relazione, decretandone la fine. (Continua dopo la foto).



















Stefano è un produttore musicale, nonché autore di Amici, dove tra l’altro ha conosciuto “Sandrina”. Ma Stefano conosce benissimo cosa possa comportare avere una famigliae provvedere alla necessità e impegni di tutti. Alessandra e Stefano si sono conosciuti nel 2015. Ma Stefano non sembra essere molto incline alla vita “pubblica” e del precedente matrimonio si conosce poco, se non che sia papà di due splendide bimbe. A differenza di Stefano, Alessandra Amoroso non ha remore nel tenere informati i propri fan sulla sua vita quotidiana, come ha sempre fatto, con o senza Stefano al suo fianco. (Continua dopo le foto).























Fortunatamente Alessandra è circondata da molti amici che le hanno dimostrato molto affetto, soprattutto in seguito alla rottura con Stefano. D’altronde è impossibile non volerle bene. Come lei stessa ha affermato: “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!”. Alessandra Amoroso ha una grande amica, anche lei svezzata negli studi di Amici di Maria De FIlippi: Emma Marrone. Le due cantanti hanno duettato a Sanremo. Emma non poteva non stare vicino all’amica, da poco diventata single dopo 7 anni di fidanzamento. E le due amiche dimostrano che l’amicizia tra donne può esistere senza inutili competizioni e invidie. (Continua dopo le foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram 🤍🤍🤍 #Amici19 Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 28 Feb 2020 alle ore 12:02 PST

Proprio ieri sera, 28 febbraio 2020, il serale di Amici 19 ha premuto il tasto play. E Alessandra non poteva mancare. Infatti l’esibizione stata entusiasmante e Alessandra è apparsa in piena forma, durante la performance che l’ha vista in coppia canora Jacopo. Un abito che tutto lascia pensare tranne che Alessandra possa trovarsi in un momento difficile. le apparenze ingannano, ma il colore cipria e le aderenze le donavano. Alessandra ha mostrato il suo sorriso migliore, facendo comprendere che, nonostante tutto, è sempre bene amarsi e continuare a sorridere. I fan hanno commentato: “sei la colonna sonora della mia vita”, “a te starebbe bene anche un sacco della spazzatura!”, “Non vediamo l ora di rivederti su quel palco speciale ,che ci ha dato l’opportunità di conoscere e apprezzare te che da 11 anni a questa parte sei diventata importante e speciale per noi 😍❤️”, “Sempre più bella”.Insomma, tutto si può dire tranne che Alessandra non si sia saputa rialzare alla grande.

