Arrestato Vittorio Cecchi Gori: deve scontare più di 8 anni di carcere

Venerdì 28 febbraio i carabinieri del Nucleo Investigativo

hanno notificato a Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, imprenditore, politico e produttore cinematografico italiano, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta.

Secondo quanto si è appreso, Cecchi Gori si trova ora nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore è stato portato nel penitenziario romano dopo essere stato prelevato dall'ospedale Policlinico Gemelli di Roma. Il 27 febbraio è stata confermata dalla Cassazione la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione per Vittorio Cecchi Gori in relazione al crac della casa di produzione Safin.



















Come ricostruisce Il Fatto Quotidiano, in primo grado il produttore era stato condannato a 6 anni di carcere. Nel luglio del 2011 Cecchi Gori era finiti agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta nell'ambito delle indagini sul fallimento della Finmavi e di altre società del gruppo. Era il 29 ottobre del 2002 quando, per il fallimento della Fiorentina, a Cecchi Gori venne notificata un'ordinanza di custodia cautelare con una accusa analoga, quella di bancarotta fraudolenta.















L'arresto per il caso Safine risale al 3 giugno del 2008. Il 10 ottobre l'imprenditore, ex marito di Rita Rusic ed ex compagno di Valeria Marini (entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip 4) tornò in libertà: "Sono stato perseguitato", disse all'epoca. "Lotterò fino all'ultimo giorno perché si arrivi alla verità".









A salvare da una lunga detenzione Cecchi Gori potrebbero essere ora soltanto le sue precarie condizioni di salute (lo scorso settembre era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma).

