Sandra Milo presenta il fidanzato: chi è l’uomo (giovanissimo) che le ha fatto perdere la testa

L’attrice e conduttrice televisiva Sandra Milo si è concessa ad un’intervista radiofonica ad ‘Un giorno da pecora’. E tra le varie dichiarazioni rilasciate ha confessato di essersi legata sentimentalmente ad un uomo. L’occasione è stata sfruttata anche per ricordare la figura di Bettino Craxi, dopo l’uscita del film ‘Hammamet’. Nel recente passato, più precisamente a ‘Domenica In’, era scoppiata in lacrime dopo aver ricordato le varie vicissitudini legali per avere l’affidamento dei figli.

Infatti, aveva affermato davanti a Mara Venier: “Ho affrontato 44 processi, quasi più di Berlusconi. 44 processi, ho battuto Berlusconi. Sono l’unico caso in cui la Chiesa, dopo aver concesso la nullità delle nozze, ha rifatto il processo. Io ero già incinta del mio terzo figlio, temevo di perdere la maternità su tutti”. Tornando all’attualità, su Craxi ha detto: “Lui è stata una persona speciale. Non ho visto Hammamet, mi piace ricordarlo come lo conoscevo”. (Continua dopo la foto)



















L’attrice 86enne ha aggiunto: “Era forte, gentile, pieno d’amore per il proprio Paese. Mi manca molto, aveva una grande umanità, lui era anche molto timido, una caratteristica che lo faceva apparire antipatico”. E poi Sandra ha voluto comunicare a tutti i radioascoltatori una notizia davvero molto importante: è finalmente felice accanto ad una persona che le ha fatto perdere la testa: “Lui è più giovane, ha 50 anni. Ha un ristorante e fa catering. Il suo difetto è che lavora troppo”. (Continua dopo la foto)























Sandra lo ha conosciuto a Venezia, in una cena dove era presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia: “Sono fidanzata da un anno con Alessandro, un ragazzo molto carino, dolcissimo, di quelli che sanno dire le cose belle alle donne. Me lo ha presentato una mia amica, la Marchesa Viviani. Lui mi ha guardato come si guarda una vecchia signora, però famosa, con una forma di rispetto. Mi ha detto che ero bellissima, che avevo un grande fascino”. (Continua dopo la foto)

E poi ha raccontato il corteggiamento: “Mi ha detto ‘posso prenderti la mano’? Poi siccome mi facevano male i piedi mi ha tolto i sandali, mi ha fatto un massaggio ai piedi. Il giorno dopo poi ci siamo risentiti. Ho capito che aveva un animo gentile, delicato. Sposarci? No, stiamo bene così. Per me è piacevole e divertente”, ha concluso Sandra Milo.

