L’influencer Taylor Mega fa sempre parlare di sé per il suo forte carattere ed un temperamento davvero notevole. Nel recente passato aveva avuto uno scontro con una delle regine di Mediaset, Barbara D’Urso, e sui social lei aveva reagito così: “È un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti”. “Poi la presentatrice (Barbara D’Urso ndr) mi viene a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione?”.

Poco fa è ritornata a far rumore sui social network, con uno scatto da capogiro che sta conquistando praticamente tutti. I suoi fan non possono che essere felici dinanzi a questa foto provocante e ‘bollente’ di Taylor, che per l’ennesima volta è riuscita a rendere quasi censurabile il suo profilo Instagram. Se il suo sguardo ammaliante è un particolare non da poco, è tutto il resto che ha rischiato seriamente di provocare malori nei suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)



















Nell’immagine in questione è immortalata senza maglia e soprattutto senza reggiseno. Il suo décolleté è coperto solamente dal suo braccio e da una mano, ma questo non ha sicuramente frenato le fantasie dei follower. Inoltre, il suo jeans è abbassato e si possono ammirare anche il suo splendido intimo. Un post veramente ‘hot’, accompagnato da una didascalia altrettanto interessante: “Bella e dannata”. E vediamo quali sono state le reazioni degli utenti. (Continua dopo la foto)























Quasi 110 mila i like ottenuti dalla Mega in pochissimo tempo, ma questa cifra è senza ombra di dubbio destinata ad aumentare vertiginosamente nelle prossime ore. I fan si sono scatenati con decine di messaggi. Da una parte c’è chi scherza: “Io che mi proteggo dal coronavirus”, mentre dall’altra c’è chi ha perso letteralmente la testa: “Non puoi pubblicare queste foto, sto male, che bona”, “Sei bellissima”, “Semplicemente wow”, “Vorrei stare in quarantena con te”, “Esagerata”, “Irreale”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram BELLA E DANNATA 😈 Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 28 Feb 2020 alle ore 7:34 PST

Ma non è finita qui: “Strafi…a”, “Illegale”, “Sei la più gnocca di tutte”, “Riesci a farci tenere sospesi in aria”, “Credo di sentirmi male”, “Madonna che spettacolo”. Quindi, ancora una volta la fantastica influencer ha colpito nel segno e c’è già chi si chiede cosa proporrà in futuro. Certo, quest’ultima foto è stata una delle più incredibili degli ultimi tempi.

