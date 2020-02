Morgan, dopo Sanremo torna il sorriso. Le foto con mamma Luciana e la fidanzata incinta lo dimostrano

Indubbiamente è stato uno dei grandi protagonisti del 70° Festival di Sanremo, anche se non proprio in senso positivo. Parliamo dell’artista Morgan, ormai celebre per il suo litigio con il collega Bugo che ha causato la loro squalifica dalla kermesse musicale più famosa in Italia. Durante la sua ospitata a ‘Vieni da me’ da Caterina Balivo, si era potuto osservare l’incontro amorevole tra lui e sua mamma Luciana, dopo che per diverso tempo non avevano più avuto alcun rapporto personale.

La rivista 'Oggi' ha svelato però ulteriori informazioni in merito e lo ha fatto attraverso la pubblicazione di alcune immagini significative. Non c'erano solo madre e figlio all'incontro, ma anche la fidanzata del cantante, Alessandra, che aspetta un bebè. Nelle foto è infatti evidente il suo pancione. Non si sa con certezza se sua mamma conoscesse già la dolce metà di Morgan, ma quella è stata sicuramente l'occasione giusta per parlare e ritornare ad avere un legame diverso.



















L'incontro tra i tre è avvenuto nella città di Milano ed 'Oggi' ha rivelato anche altri retroscena su Marco Castoldi. Non sarebbe assolutamente vera la notizia che lui viva in uno sgabuzzino a Chinatown; al contrario lui alloggerebbe in uno degli appartamenti più belli del palazzo indicato anche dal suo genitore. La sua residenza sarebbe nel centralissimo parco Sempione. Ma ritornando agli scatti, vediamo nel dettaglio cosa si può osservare e cosa si può cogliere dalle istantanee.























Si intravede quindi la partner Alessandra Cataldo in dolce attesa. Per Marco si tratta del suo terzo figlio in arrivo. Tutti si augurano che la sua relazione possa continuare nel migliore dei modi e non ricalcare quelle precedenti con Asia Argento e Jessica Mazzoli. L’artista è giunto a questo appuntamento familiare volando letteralmente con il suo monopattino per abbracciare con affetto la mamma. L’incontro tanto atteso a pochi metri di distanza dagli studi milanesi della Rai. (Continua dopo la foto)

Interpellato da Barbara D’Urso sul coronavirus, Morgan aveva detto: “Ma questi hanno troppa paura. L’ordinanza della Regione non la discuto però c’è tanto, troppo, allarmismo”, ha commentato il cantante a proposito della decisione della Lombardia. E poi: “Mi è arrivata una telefonata assurda da un numero anonimo. Mi hanno chiesto se fossi stato in ospedale recentemente. Ho risposto di sì. “Ci sono 51 casi di Coronavirus, lo sa?”, mi hanno detto”.

