“Mi giro e… era lui!!!”. Alba Parietti in aereo con la mascherina: cosa è successo con un (famosissimo) passeggero. Non poteva crederci

L’Italia si divide in due: il coronavirus getta tutti tra le braccia della più totale confusione. Panico e razionalità, allarmi e visioni lucide. Alba Parietti ha usato il proprio canale social per per fornire una testimonianza diretta sulla situazione di emergenza coronavirus in aeroporto. Il video è diventato virale. Pare che la Parietti sarebbe rimasta sconvolta dalla resistenza di impiegati pubblici nell’indossare la protezione. L’appello ai fan è stato un dovere morale. E infatti così è accaduto. Si mostra in primo piano con la mascherina sul viso, mentre racconta la disavventura avuta in aeroporto.

Un invito alla prevenzione, ma senza panico. Una consapevolezza che tutti dovremmo acquisire. Questo l’appello lanciato da Alba Parietti. Ma la vicenda non si limita a questo. Alba Parietti non solo invita i fan a seguire le norme di sicurezza, spingendo all’acquisto di mascherine e liquido disinfettante per le mani, ma fa molto di più. Partecipa attivamente all’ondata di panico che sta travolgendo l’Italia.: “Indossiamo tutti la mascherina. Non è a discrezione civica, è rispetto per il prossimo. Il personale pubblico non è obbligato, e vengono così a contatto con milioni di persone. Deve essere sempre a disposizione liquido disinfettante e mascherine obbligatorie nei posti a grande affluenza. Serve a non infettare il prossimo“. Poi si rivolge anche al personale dei luoghi pubblici. (Continua dopo la foto).

“E’ senso di responsabilità civile e rispetto per il prossimo“, conclude. “Non panico, ma semplice consapevolezza“. Ma il destino ha voluto che Alba Parietti entrasse in contatto con un passeggero speciale, di cui lei stessa informa: “Ero seduta davanti a un signore, che nervosamente faceva ballare il mio posto tamburellando con la gamba … io non lo vedo e gli dico ‘scusi per favore può stare fermo con quella gamba?’ Gentilmente, e lui gentilmente sta fermo. Il racconto diventa avvincente, Alba continua: “Poi mi sposto in un posto più libero sempre per evitare contagi. Mi giro e guardo il signore di cui non avevo visto la faccia … naturalmente chi era? Matteo Salvini. Non c’è niente da fare, l’energia si attrae o respinge anche ad alta quota e a scatola chiusa”. Pare che Alba abbia accolto con sorpresa quel particolare incontro del destino. (Continua dopo le foto e il post).



















“Avrà pensato che sono una gran Rompipalle e che gliel’ho detto apposta. Però ha smesso… mentre Gianluigi mi prende in giro per come vado in giro maschera , guanti, scafandrata in attesa di “odiatori a favore del ‘capitano’ dal ginocchio nervoso”. La vicenda è surreale e Alba Parietti non ha potuto non condividere la stravagante esperienza con i suoi fan. Ovviamente i commenti non hanno tardato ad arrivare. I toni dei seguaci della showgirl si alternano tra l’ironia e il dissenso. C’è chi non comprende il motivo del post, c’è chi ironizza sul capitano e sulla possibilità che Alba Parietti ha avuto per giocarsi il suo ‘asso nella manica’. Un face-to-face epico, che allenta un po’ la tensione di queste settimane da incubo che l’Italia sta vivendo appieno per l’emergenza coronavirus. (Continua dopo le foto).

“Potevi cantargli bella ciao!”, il commento del fan riceve subito una risposta dalla Parietti: “Non mi è venuto in mente”, “Ma che sei una rompi ipocondriaca é vero” o ancora “Adesso sì che ti serve la mascherina”. Di recente Giuseppe Conte ha reso pubblica la telefonata avuta con Matteo Salvini sul dibattito in merito al coronavirus. Pare che il premier abbia cercato il leader di Fratelli d’Italia, ma con estrema difficoltà: svariati numeri di telefono hanno resa l’impresa quasi impossibile: “Mi ha detto che ha cambiato alcuni numeri. Io ne avevo tre ma non ero riuscito a raggiungerlo a nessuno dei tre. Poi alla fine siamo riusciti a parlare e mi ha anticipato che mi avrebbe inviato suggerimenti e misure a nome della Lega sulle iniziative da intraprendere in materia di coronavirus”. Salvini nervoso? Ci pensa Alba Parietti a calmarlo per bene.