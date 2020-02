Filippo Bisciglia e Pamela Camassa al settimo cielo: l’annuncio del conduttore di Temptation e la vincitrice di Amici Celebrities

L’amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia è sempre più forte, infatti procede decisamente a gonfie vele. A tal punto che la donna ha annunciato grosse novità per il futuro. Loro sono una coppia da ben dodici anni ed è quindi ritenuta una delle più durature del mondo dello spettacolo. Il loro primo incontro avvenne durante una vacanza sulla neve e grazie ad alcuni amici in comune. I due convivono da molto tempo nella capitale Roma e non hanno proprio nessuna intenzione di lasciarsi.

Anzi, la vincitrice di 'Amici Celebrities' ha rilasciato importantissime dichiarazioni al settimanale 'Nuovo'. Il loro obiettivo è allargare la famiglia, quindi hanno il desiderio di concepire un bebè. Colui che ha sempre voluto un figlio è stato il conduttore di 'Temptation Island Nip' ed ora l'uomo è riuscito nell'intento di convincere la sua partner, che ha ammesso la volontà di diventare mamma. E nei prossimi mesi il sogno potrebbe tramutarsi in realtà.



















Bisogna comunque precisare che la Camassa non è già incinta, ma al settimanale del direttore Riccardo Signoretti ha affermato: "Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino ad oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio". Quindi, Filippo può dormire sonni tranquilli: l'amore della sua vita molto presto gli permetterà di coronare il sogno di essere chiamato papà.























Per quanto riguarda invece le nozze, queste non sono una priorità: "Siamo tutti e due credenti, ma fino ad oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all'altare". Quindi, Pamela e Filippo preferiscono concentrarsi più sull'essere genitori che non marito e moglie. Ma ovviamente non è da escludersi che nel prossimo futuro possano arrivare entrambe le cose. Non resta adesso che aspettare l'annuncio della sua gravidanza.

Bisciglia, classe 1977, è stato concorrente nel 2017 e 2018 di ‘Tale e quale show’ su Rai 1, mentre nel 2019 ha partecipato assieme alla compagna ad ‘Amici Celebrities’. Camassa, classe 1984, è stata nel 2017 giurata su Canale 5 del programma ‘Selfie – Le cose cambiano’, mentre l’anno prima è stata protagonista al cinema con il film ‘I delitti del BarLume’ di Roan Johnson.

