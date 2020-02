Sabrina Salerno “da ipnosi”. Il suo selfie ‘hot’ manda in tilt tutti: “Esagerata”

Ancora una volta la sempre più bella Sabrina Salerno fa parlare di lei. La stupenda cantante e showgirl italiana, che ha presenziato nell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus dal 4 all’8 febbraio scorsi, è attivissima sui social, dove molto spesso pubblica scatti decisamente molto ‘bollenti’. Ed anche qualche ora fa ha infiammato la rete con una foto che è piaciuta moltissimo ai suoi fan, che l’hanno inondata di like e commenti. Il suo look ha colpito nel segno.

Su Instagram è seguita da più di 390 mila follower, che hanno potuto ammirare tutta la sua bellezza. Gli utenti si sono soffermati particolarmente su un dettaglio veramente intrigante, che ha reso l’immagine celestiale. Nonostante non sia più una ragazzina, è in grado di sfoggiare un corpo da urlo che è adorato dagli uomini ed invidiato dalle donne. Ma vediamo nel dettaglio perché gli ammiratori sono rimasti sorpresi positivamente da questo post. (Continua dopo la foto)



















Nel selfie ‘hot’ Sabrina si è ripresa dall’alto ed ha lasciato veramente pochissimo spazio ad ogni immaginazione. Si può infatti osservare un fantastico top super scollato che mette in evidenza un seno stratosferico. L’esplosività del suo décolleté ha rischiato di causare malori nei follower, che non sono riusciti a resistere davanti a questa foto. Interessante anche la sua didascalia: “A volte ci sono parole che non dicono niente…ma sguardi che dicono tutto…”. (Continua dopo la foto)























Più di 22 mila i like conquistati dalla donna. Questi i messaggi più rappresentativi: “Adoro questi selfie, bella tesoro”, “Ah lo sguardo!”, “Sei bellissima Sabrina”, “Semplicemente stupenda”, “Spettacolo”, “Certo che hai uno sguardo che fa impazzire”, “Sublime”, “Sei magnifica”, “Che bombe”. Altri ancora: “Questi occhi parlano in tutte le lingue del mondo”, “Da ipnosi”, “Sei un incanto”, “Che seno sexy!”, “I tuoi occhi sono vita ed amore”. (Continua dopo la foto)

Classe 1968, icona sexy degli anni ’80, tra i suoi album più celebri ricordiamo Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop. Anche se è impossibile dimenticare singoli come Sexy Girl e Boys (Summertime Love). E prima di Sanremo aveva dichiarato: “Avevo voglia di tornare in televisione, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato con il Festival. Sono contenta di lavorare con Amadeus: è una persona molto gentile con tutti, cosa non comune in questo ambiente”.

