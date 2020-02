L’epidemia del coronavirus sta creando problemi in diverse parti d’Italia ed ha indirettamente colpito anche un ex gieffino: Luca Onestini. Nella giornata di oggi c’è una ricorrenza davvero importante nella sua vita privata. Infatti, la sua adorata nonna compie la bellezza di 100 anni. Ma a causa del coronavirus non è potuto andarla a trovare per farle gli auguri personalmente. Quindi, ha affidato ai social network il suo messaggio d’affetto nei suoi confronti, che ha conquistato tutti i suoi fan.

Luca ha iniziato così il suo post: “Oggi nonna sono 100 anni…quante cose hai visto, quante ne hai passate. Vorrei essere lì con te. Vorrei abbracciarti, vorrei stringerti forte forte e dirti grazie per avermi dato tutto l’amore possibile, oltre l’immaginabile, quell’amore che solo le nonne possono dare. Ricordare le giornate passate insieme, le risate, l’affetto, le zucchine ripiene e quel ragù fatto bollire per giornate intere”. Ed ecco poi arrivare la triste considerazione. (Continua dopo la foto)



















Onestini ha infatti scritto: “Invece non posso essere lì, non posso per ordinanza regionale, c’è la paura di questo virus e non mi farebbero entrare da te…La vita è strana, ma tu sei più forte, supereremo anche questo impasse e lo faremo presto e insieme. Auguri ancora, ti voglio un bene dell’anima nonna, tuo nipote Luca”. Il post è stato accompagnato anche da diversi hashtag: #love #grandma #happybirthday e la scritta finale +100. (Continua dopo la foto)























Luca ha pubblicato su Instagram un’immagine di lui in compagnia della nonna. Oltre 88 mila i like ottenuti dal giovane. Numerosi i commenti postati dai follower; spiccano i cuori inviati dalla sua partner Ivana Mrazova e da Giulia De Lellis, oltre che le emoticon innamorate del fratello Gianmarco. E Gemma Galgani: “Che emozioni hai trasmesso! Le nonne dico sempre sono le tegole protettive sulla nostra testa! Un forte abbraccio a te e alla nonna!”. (Continua dopo la foto)

Altri fan comuni hanno aggiunto: “Che traguardo, quanta vita in questi 100 anni”, “Auguri alla tua splendida nonna”, “Lei lo sa che le vuoi bene, un bene dell’anima”, “Le nonne sono un dono prezioso”, “Sei un ragazzo meraviglioso”, “Bellissima e fantastica, i nonni sono una cosa unica e speciale”, “Wow complimenti, tanti auguri”, “Auguri per altri 100 anni”. Ed ancora: “Una nonna meravigliosa che ha contribuito alla tua educazione”, “Lei sente il tuo amore e il tuo abbraccio”.

Giorgio Manetti, la rivelazione choc: “Una pazza, ho dovuto chiamare i carabinieri”