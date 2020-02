Da tempo Giorgio Manetti non è più un cavaliere del trono over di Uomini e Donne, il programma che gli ha dato la popolarità ai tempi della sua storia con Gemma Galgani. Eppure, nonostante siano anni che non si vede più nel parterre maschile, il ‘Gabbiano’ continua a essere molto amato e seguito oltre che spesso nominato in puntata, a Uomini e Donne.

Giorgio Manetti, che dopo l’uscita di scena dallo studio di Maria De Filippi ha ritrovato l’amore in un’imprenditrice toscana con cui aveva già avuto una frequentazione e con cui ormai oggi convive, ha rilasciato una lunga intervista nell’ultimo numero del settimanale Nuovo. E fatto una rivelazione scioccante: l’ex cavaliere fiorentino ha confessato di essere perseguitato da tempo da una donna. “Una mezza pazza”, l’ha definita, che l’ha costretto anche a chiamare i carabinieri. (Continua dopo la foto)



















“Sono circa due anni che una donna, una mezza pazza, citofona a casa di mia madre per chiedere di me – ha raccontato Manetti al magazine – Abbiamo chiamato i carabinieri e le abbiamo anche intimato di stare alla larga, senza successo…”. Una situazione pesante che l’ex volto di UeD non riesce più a tollerare e che, tra l’altro, terrorizza nel vero senso della parola sua mamma. (Continua dopo la foto)















“Questa donna non dà pace – ha proseguito il Gabbiano sulle pagine de settimanale Nuobo – Sono davvero arrabbiato con lei… Anche ieri è tornata a citofonare a casa di mia mamma per chiedere di me. Mia mamma è davvero spaventata”. Nell’intervista in cui Giorgio per la prima volta parla di questa sua stalker, poi, non poteva mancare un riferimento a Uomini e Donne. (Continua dopo le foto)











Si è pentito di aver abbandonato il trono over? A questa domanda del giornalista di Nuovo, Giorgio Manetti ha risposto senza troppi giri di parole, ribandendo il concetto già espresso tempo addietro: “Trovo quella trasmissione davvero stancante, perché si litiga e basta”. Una frase che, non c’è dubbio, è destinata a far discutere e che non farà certo piacere al team di Maria De Filippi.

“No, non piangere!”. Uomini e donne, lacrime al trono over. E Tina si scaglia contro di lei: caos in studio