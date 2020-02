Noemi Letizia è tornata da poco in tv. E ha un nuovo fidanzato. L’ex Papi Girl è tra le protagoniste di “The Real Housewives di Napoli”, la versione italiana del famoso reality americano che racconta le vite di alcune casalinghe che vivono in quartieri agiati, fra tradimenti, intrighi e lusso. Una specie di ‘Sex and the City’ in salsa partenopea.

Ma come detto la 29enne di Portici ha anche voltato pagina sentimentalmente dopo aver detto addio a Carlo Pica, il costruttore napoletano da cui un anno fa ha avuto il terzo figlio, Gennaro. Noemi Letizia per la cronaca è anche mamma di Beatrice e Valerio, avuti dall’ex marito Vittorio Romano, rampollo della Napoli bene che, dopo 7 anni di fidanzamento, aveva sposato a giugno 2017 salvo poi separarsi appena 3 mesi dopo. (Continua dopo la foto)



















Il nuovo compagno dell’ex Papi Girl è Luigi Oliva. Nome non affatto sconosciuto al mondo del gossip: Oliva, 47 anni, è l’ex di Pamela Prati ed è diventato noto poche settimane prima che scoppiasse lo scandalo “Mark Caltagirone”. Noemi Letizia ha dato l’annuncio sulle pagine del settimanale Oggi, che pubblica la prima foto della protagonista di “The Real Housewives di Napoli” accanto all’imprenditore con cui ha una differenza d’età di circa 20 anni. (Continua dopo la foto)















“Non credevo fosse possibile innamorarsi al primo sguardo, ma è stato proprio così”, ha raccontato lei confermando la relazione in corso con Luigi Oliva. Che si sbilancia, raccontando di avere addirittura già pensato alla convivenza: “Tra noi è nato un amore impetuoso, mi piacerebbe convivere già ora”. “Luigi è diverso dai miei precedenti amori. Ha valori, cuore, è un padre affettuoso e attento”, ha proseguito Noemi parlando dell’imprenditore che è papà di Rania, nata da una precedente relazione. (Continua dopo le foto)











Il divario anagrafico non è affatto un problema tra loro, che si sono conosciuti circa un mese fa a casa di amici e Noemi Letizia si dice già molto coinvolta: “Luigi mi ha preso il cuore, la testa e l’anima. Il mio futuro lo vedo con lui, sono innamoratissima. Gli ultimi dieci anni sono stati difficili, ho fatto la mamma e basta. Ho messo da parte la mia felicità per il bene dei figli, volevo che godessero dei benefici di una famiglia. Ma se di famiglia non c’è niente, non ha senso rinunciare”.

