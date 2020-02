Alessio Lo Passo, l’ex tronista di da UeD esce dal carcere: “Ho perso 15 chili, la vita con i detenuti…”

Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne, è uscito dal carcere e in un’intervista rilasciata a Novella 2000 racconta l’esperienza del penitenziario. Il volto del dating show condotto da Maria De Filippi era stato arrestato nell’aprile del 2017 e la sua cattura era avvenuta in esecuzione di una condanna in via definitiva a 3 anni, per estorsione ai danni di un chirurgo estetico.

La vicenda aveva avuto un grande eco mediatico. All'epoca Lo Passo era noto per aver partecipato a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e scelta di Giulia Montanarini, poi come tronista. Dopo qualche mese sulla sedia rossa, però, Alessio lasciò il programma senza trovare la sua anima gemella. La sua fama resta comunque immutata, tanto da gravitare ancora nel mondo dello spettacolo e nei programmi di Barbara D'urso in qualità di ospite.



















Intervistato da Novella 2000, l'ex tronista di Uomini e Donne racconta il periodo trascorso dietro le sbarre: "In carcere ho perso quindici chili, non me ne facevo una ragione, non riuscivo a realizzare. In quei momenti vedi la tua vita passarti davanti, il mondo ti crolla addosso". Per Lo Passo l'esperienza in carcere è stata molto dura.















"Ero in una cella di due metri quadrati insieme ad altri tre ragazzi che stavano scontando delle condanne molto lunghe. Dopo il carcere ho deciso di staccare da tutto. – ha raccontato – Sono tornato a La Spezia, a casa della mia famiglia, e dagli amici veri che non mi hanno mai abbandonato. L'intenzione era occuparmi della mia passione, per trasformarla nel mio secondo lavoro, grazie al brevetto di personal trainer che ho preso".









L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato che gli piacerebbe tornare in TV e a proposito del reato di estorsione per cui è stato incriminato si è detto innocente. “Questa esperienza mi ha ricordato quali sono le cose importanti nella vita. – ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne – Spero finisca al più presto. Non voglio niente da nessuno, ma vorrei tornare in televisione per raccontare la verità su questa vicenda”.

