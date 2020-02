“Questa sono davvero io”. Senza trucco e senza filtri: scattano gli applausi per la super vip

Un intento preciso quello di Demi Lovato, che non ha paura di mostrarsi con il suo vero volto. Nessun filtro, nessun trucco: la bellezza va mostrata davvero. Le imperfezioni non sono certamente un motivo per non affrontare con amore e pensiero positivo il mondo circostante. La pop star non perde occasione per ricordare a tutte le donne che l’apparenza non raccoglie frutti maturi e che per essere felici non è necessario ricorrere a troppi espedienti. La bellezza naturale di Demi è un successo preannunciato: la campagna di body positive ha così inizio. In nome di tutte le donne.

Ad accompagnare la foto un chiaro messaggio di fondo: #NoMakeupMonday. Demi Lovato si mostra senza trucco e senza inganno e non ha paura di mettersi a nudo: la pop star cerca di lanciare un messaggio di body positive. Tutti conoscono le imperfezioni di Demi Lovato perchè è stata lei stessa a mostrarle, rivelando che spesso quel che si vede non è esattamente l’immagine della bellezza. Per Demi la bellezza è l’universo entro cui la donna si sente a proprio agio; una dimensione intima, più che esteriore, che riconcilia con la propria vera naturale essenza. Perché anche senza trucco si può essere belle e l’amore verso se stessi non si può limitare all’immagine esteriore. E se di immagine esteriore si parla, è bene farlo senza ricorrere sempre al trucco. (Continua dopo la foto).



















“Dopo aver pubblicato così tanti scatti glamour con tonnellate di trucco e capelli in piega, ho pensato che fosse importante mostrare come sono sotto tutto questo. Ecco come sembro l’85% -90% delle volte. Orgogliosa delle mie lentiggini, orgogliosa della fossetta sul mento e orgogliosa di me stessa per amarmi e accettarmi per ciò che sono”. Con queste parole Demi Lovato spiega il motivo che ha spinto la sua intenzione: mostrarsi nella sua naturalezza senza correre il timore del giudizio altrui. E non è la prima volta che la pop star dimostra di avere a cuore un messaggio di body positive così ferreo e inamovibile, soprattutto se calato in contesti sociali che procedono solo grazie alle apparenze o bellezze troppo costruite. (Continua dopo le foto e il post).















Una foto in costume priva di ritocchi aveva già invaso il web lo scorso settembre, quando Demi ha deciso di mostrare un lato B a tutto tondo: “Così è, c’è la cellulite. Sono davvero stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto in bikini sono state ritoccate e odio averlo fatto) così da incantare l’idea di bellezza che gli altri hanno. Quella non sono io”. Contro ogni stereotipo, Demi decide di fare coraggio a tutte quelle donne che, come lei, hanno sempre provato una forma di vergogna verso se stesse o verso il proprio corpo. Oggi lei vuole essere un modello di ispirazione e coraggio per ‘uscire allo scoperto’ e non avere più alcun atteggiamento di intolleranza verso le imperfezioni fisiche. Demi ha sofferto e sa cosa significhi ‘perdersi’ nel buio. (Continua dopo le foto).









Nel 2018 la pop star ha attraversato un momento molto difficile, perché reduce da un rapporto ansioso con il proprio corpo, che aveva costretto ad adottare atteggiamenti rigidi e privi di un reale significato. Una presunta overdose, che ha fatto perdere i sensi: Demi viveva il buio e quel corpo ne è stata la prova tangibile. Ma la fenice risorge dalle sue stesse ceneri e così è accaduto anche per lei. Demi si è lasciata aiutare da un un team di esperti: “Ho bisogno di qualcuno”, ha cantato sul palco dei Grammy Awards, emozionando tutti per Anyone, scritta proprio durante quel difficile periodo. Demi ha imparato ad accettarsi senza più provare alcun tipo di vergogna. Per la vita e mai a suo sfavore.

“È finita”. UeD, dopo lo scontro in studio è addio per la coppia del trono over