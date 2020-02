Il pre-serale di Avanti un altro sembra aver concesso il momento giusto per una sana riconciliazione. Ma è Davvero così? Di recente l’amicizia tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stata messa a dura prova. Già nel 2015 la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, aveva smentito le voci di una presunta rottura del duo comico. Dopo tre anni le voci sono riemerse. Ad avvalorare questa tesi sarebbe stata una recente intervista di Paolo Bonolis che, ospite nel programma di Maurizio Costanzo, parlando della sua vita professionale e personale non avrebbe mai nominato il suo amico di sempre.

Luca Laurenti sembra aver preso una strada diversa. Di recente è impegnato nel campo pubblicitario e la coppia storica Bonolis-Laurenti sembra vacillare anche sul piano privato. Ma la doppia conduzione di Avanti un altro, su canale 5, sembrava avere dato una possibilità di ripresa per entrambi. Ma tutti si domandano il motivo della pausa televisiva che Laurenti si è preso lo scorso anno. Luca Laurenti ha ammesso di non aver avuto una situazione molto facile da gestire e lo ha dichiarato pubblicamente: “E’ stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio”. (Continua dopo la foto).



















E ancora: “Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia. Io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza. Ogni coppia ha il suo codice e il nostro è sempre unificante. Non ci sono cose che uno può fare o non può fare. “Quanto alla fedeltà, il problema per noi non è cosa si fa, ma come lo si fa. Oggi prima si scopa e poi ci si presenta. Invece è importante conoscersi. Dico solo che se una mi piace ma ha il marito geloso, manco la tocco. Se invece non lo è, si può essere felici in tre che è meglio. L’amore deve far bene a tutti”. Poi su Dagospia lancia lo scoop della rottura, seguendo le veci di Novella 2000: una lite a telecamere spente, nello show in onda su Mediaset in fascia preserale sembrerebbe aver fatto crollare gli equilibri. (Continua dopo le foto).























Su Dagospia si legge: “In molti dicono che il rapporto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sia incrinato: si parla di una lite dietro le quinte tra il conduttore e il suo ‘alter ego’“, si legge su Dagospia che aggiunge. “Lite, di cui non si conoscono i motivi, e che li avrebbe fatti allontanare. E così una delle coppie più divertenti della televisione italiana si potrebbe separare dopo decenni di collaborazione”. Poi è stata la volta di Fanpage.it. Finalmente è stata fatta chiarezza: “Il diverbio singolo non viene di per sé smentito, ma la precisazione è che ‘se anche dovesse accadere, dopo mezz’ora ritornano quelli di sempre’”. (Continua dopo le foto).

Lo studio di Verissimo è stato l’ennesimo banco di prova per il noto conduttore ospite del programma. Paolo Bonolis ha avuto modo di raccontare a cuore aperto alcun idettagli e curiosità sulla sua vita privata: “Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”, il riferimento ai figli avuti con la ex moglie Diane Zoeller e quelli avuti con Sonia era inevitabile. Ma su Luca, tutto tace. Ancora una volta.

