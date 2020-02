“Sono ingrassatissima, fisicamente faccio ca**re”. Elisa De Panicis dopo il GF Vip lascia ancora una volta tutti senza parole: foto

Elisa De Panicis torna a fare parlare di sé, ma forse non ha scelto né il momento né il modo migliore per farlo accadere. Infatti, se l’ex gieffina è riuscita a strappare qualche approvazione al pubblico per le frasi sessiste che ha dovuto ‘sopportare’ da Salvo Veneziano, non si può dire che sia riuscita a farlo anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Di recente ha deciso di dire la sua sull’emergenza Coronavirus, ma non aveva messo in conto che tutta Italia sta vivendo con particolare apprensione questo momento epocale. Infatti, le espressioni usate da Elisa non sono piaciute per nulla. E non contenta della prima gaffe, ci ricasca.

Elisa De Panicis ha pubblicato di recente alcune stories mentre si vede intenta a fare una pulizia del viso. Fin qui nulla di strano. Ha pensato, male!- di adornare il volto di particlari filtri e ironizzare sul tema coronavirus, sollevando indignazione e disapprovazione da parte di molti, che a quanto pare non hanno per nulla apprezzato il fallimentare tentativo dell’ex gieffina di ‘sdrammatizzare’: “Per una volta il Sud ha vinto contro il Nord, perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta Lombardi, Veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus, finalmente!”. Elisa non ha per nulla raggiunto l’approvazione che si auspicava. (Continua dopo la foto).



















Molti hanno avuto da ridire sulla frase pronunciata dall’ex gieffina e non ultimi anche alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Inclusi i meridionali. Infatti non poteva mancare una considerazione da parte della pungente opinionista Karina Cascella: “Penso che alcune persone non dovrebbero avere la possibilità di rivolgersi ad un pubblico così vasto. Perché la loro ignoranza dovrebbe restare dentro le mura della loro casa”. Prevedibile ricevere le critiche? Elisa ha pensato di mettere le mani avanti affermando pubblicamente: “Io lo so che adesso tante persone inizieranno a scrivermi cose cattivissime nei messaggi”. Ma non ha perso occasione di riderci su, palesando di non essere per nulla ‘consapevole’ della gravità delle sue affermazioni. (Continua dopo le foto).























“Non so come fa la gente ancora a seguirti dopo le cose che hai detto del Coronavirus e delle persone del Nord. .. Da napoletana ti dico che sei stata proprio fuori luogo, dobbiamo uscirne solo tutti insieme e aiutarci”, questa una delle risposte che Elisa ha ricevuto da parte di una seguace. E ancora: “La coerenza proprio. Ma come fate a seguire a questa? Ma vai a lavorare va”, “Capra ignorante”. Non contenta, Elisa continua a rincarare la dose, allontanando da sé consensi e approvazioni. Fallito il tentativo di sdrammatizzare sul coronavirus in Italia, adesso punta su se stessa. Elisa appare in palestra durante la seduta di pilates quotidiana e commenta il suo corpo in modo improprio. I fan non sembrano gradire neanche questo. (Continua dopo le foto).

Con gli addominali in bella mostra, afferma che: “Sono ingrassatissima”. Nonostante la sua evidente perfetta forma fisica, piuttosto magra più che ‘grassa’, Elisa decide di farsi nuovamente ‘sbranare’ dai fan. E aggiunge: “Fisicamente faccio caga*e, ho la pancia, caz*o!” Le frasi non potevano che diventare una vera e propria polemica. I fan non gradiscono per nulla le affermazioni di Elisa, ritenendole offensive verso chi ha serissimi problemi di peso. E si chiedono cosa stia passando per la mente dell’ex gieffina. Ossessione per la visibilità? E perché scegliere queste modalità di comunicazione? Elisa ci ricasca e non si sa ancora se riuscirà a riconquistare i cuori persi lungo la strada. Quel che rimane certo è che questa volta le scuse dovrà essere proprio lei a chiederle davanti a tutti.

