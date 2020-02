Miriam Leone ormai è famosissima. Era il 2008 e quella che oggi è diventata una delle attrici più richieste partecipava a Miss Italia e portava a casa scettro e corona. Oggi la Leone, che è sempre più bella e sexy e dopo una parentesi ‘blonde’ è tornata al suo rosso, è uno dei volti più amati del piccolo schermo.

È riuscita a catturare una grande fetta di pubblico per il suo talento oltre che per l'innegabile bellezza. Negli anni, l'abbiamo vista interpretare in modo magistrale ruoli diversi e nell'autunno dello scorso anno ha rivestito per l'ultima volta i panni di Veronica Castello nella serie televisiva di Sky Italia 1994. Attivissima anche su Instagram, spesso regala al suo pubblico scatti che mettono in evidenza il suo fascino e il suo corpo da urlo.



















Anche ultimamente ha lasciato tutti di stucco con una foto in cui si mostra distesa sul letto con un vestito dalla scollatura esagerata. La bellissima foto è incorniciata dal sorriso radioso dell'attrice e, nel giro di pochissimo tempo, ha collezionato un gran numero di commenti e like. "Sei meravigliosa"; "Iniziare l'anno con te sarebbe stupendo"; "Sei sexy e affascinante"; "Inarrivabile Miriam!"; "Sei una DEA"; "Che sorriso, sei davvero una favola!".















Ma ora si torna a parlare di Miriam Leone per un super gossip lanciato dalla rivista Chi. A quanto risulta al magazine diretto da Alfonso Signorini, la ex Miss Italia ha un nuovo fidanzato. Si chiama Paolo, spiffera il settimanale, e di professione fa il musicista e performer. La scintilla tra i due sarebbe scoccata circa 2 mesi fa ma entrambi avrebbero preferito mantenere la privacy.

(Continua dopo le foto)











"In gran segreto, Miriam Leone custodisce da 2 mesi un nuovo amore – si legge su Chi – Lui si chiama Paolo. La coppia si è goduta un viaggio in Marocco in segreto. E nei giorni della Fashion Week ha dormito in casa del suo uomo, professione musicista e performer, da dove posta i selfie sui suoi profili social". Dunque dopo la storia con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, Boosta, e il flirt (mai confermato dalla siciliana) con l'attore Matteo Martari, nel cuore di Miriam c'è Paolo?

