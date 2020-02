Eleonora Daniele diventerà finalmente mamma per la prima volta dopo una lunga attesa. Infatti, aveva affermato in passato: “Avevo perso le speranze, io e Giulio era da tanto che provavamo ad avere un figlio, che però non arrivava…Pensavo di non farcela, troppi pensieri, troppo lavoro. Ma alla fine, la grande realizzazione passa anche attraverso la maternità. Era un tassello che volevo mettere nella mia vita e dai, ci siamo riusciti! Avevo un lieve ritardo, ho fatto passare un po’ di tempo, non volevo illudermi”.

Ed aveva anche riferito in che modo l’avesse annunciato alla sua dolce metà: “Poi ho fatto il test, era una domenica. Vedo la lineetta, non mi capitava da due anni. Sono andata da Giulio a testa bassa, gli ho sussurrato la notizia e lui: ‘Lo sapevo, amore mio, finalmente’. Ora è al settimo cielo, parla alla pancia e dice a Carlotta tutte le cose più belle del mondo”. Ma nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni alquanto particolari sulla conduttrice di ‘Storie Italiane’. (Continua dopo la foto)



















Nonostante manchi non molto al parto, la presentatrice Rai ogni mattina lavora ed è seguita da milioni di telespettatori. Eleonora è apparsa in gran forma ed il pancione aumenta a dismisura. E si è addirittura rincorsa la voce che la futura mamma possa essere incinta di due gemelli. I sospetti della gente si fanno sempre più forti ed anche la stessa donna ha avuto alcuni dubbi in merito, visto che in famiglia ci sono stati casi simili. Ma a quanto pare non è così. (Continua dopo la foto)























A 43 anni, quando forse ormai le speranze stavano per finire, è riuscita in modo naturale e senza l’aiuto della medicina a concepire il futuro bebè. Tornando ai dubbi sull’eventualità che si trattasse di due gemelli, è giunta la conferma grazie ad indagini sul Dna e ad un’ecografia. La conduttrice televisiva aspetta esclusivamente una figlia. E lei ha già scelto il nome della bimba, infatti si chiamerà Carlotta. Un po’ di delusione nei fan, che avevano sognato il parto gemellare. (Continua dopo la foto)

La piccola Carlotta verrà alla luce il prossimo 29 maggio. Inoltre, stando a quanto detto dalla stessa Eleonora Daniele, finora è ingrassata di ben dieci chili. Ovviamente, è una cosa normale, anche se lei forse non si aspettava questa improvvisa variazione di peso. Non resta che aspettare la primavera inoltrata per conoscere la sua primogenita.

“Ho pianto”. GF Vip, quella ‘cosa’ tra Fernanda Lessa e Fabio Testi fa piangere il marito della modella