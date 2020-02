Fiocco azzurro per Simone Inzaghi, terzo figlio in arrivo. E tutti notano la reazione di Alessia Marcuzzi

“Forza mister!”, questo è solo uno dei tanti commenti indirizzati a Simone Inzaghi, l’allenatore della Lazio, che sta per diventare padre per la terza volta. La moglie Gaia Lucariello è incinta e ha dato l’annuncio via Instagram. Annuncio arrivato in un giorno particolare, quello del compleanno della signora Inzaghi. Gaia è in attesa di un altro maschietto dopo Lorenzo, nato nel 2013. Nel suo post la Lucariello ha ammesso di aver passato un periodo difficile ma ora è al settimo cielo per l’arrivo di questo bambino.

Sarà “Un piccolo aquilotto”, hanno subito replicato i numerosi fan della coppia. Per Simone si tratta del terzo erede: diciotto anni fa, dalla lunga relazione con Alessia Marcuzzi, ha avuto il primogenito Tommaso. “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me e’ un raggio di luce di tre anni molto difficili…Non avere paura….💙⭐️ #myspecialbirthday”, ha scritto Gaia Lucariello su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)



















Naturalmente la bellissima signora Inzaghi è stata subito invasa da commenti di auguri e congratulazioni tra cui quello di Michela Quattrociocche, attrice e dolce metà di Alberto Aquilani, e Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile. (Continua a leggere dopo la foto)















La cosa che ha destato qualche preoccupazione è la non partecipazione agli auguri di Alessia Marcuzzi. Ma siamo sicuri la presentatrice si è fatta sentire in privato, visto che è una delle migliori amiche di Gaia. Simone Inzaghi e Gaia Lucariello stanno insieme da ben dieci anni ma sono diventati marito e moglie solo nel 2017. (Continua a leggere dopo la foto)











Per chi non lo sapesse infatti, i due hanno un ottimo rapporto con Alessia Marcuzzi e con il marito della conduttrice Mediaset, Paolo Calabresi Marconi. Spesso tutti e quattro si concedono delle vacanze insieme, da vera e propria famiglia allargata.

