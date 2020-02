Alcuni giorni fa il sito ‘Fanpage’ aveva rivelato in anteprima delle notizie riguardanti la conduttrice ed attrice Diana Del Bufalo, che dopo la fine della relazione con Paolo Ruffini si sarebbe nuovamente fidanzata. Il suo partner sarebbe Edoardo Tavassi, fratello della più conosciuta ex gieffina Guendalina. Ecco cosa aveva scritto: “Fanpage.it ha appreso che l’ex compagna di Paolo Ruffini ha ritrovato l’amore da poco più di due mesi, pur avendo scelto di vivere questa nuova relazione in gran segreto”.

Ed ancora: “Diana ha conosciuto Edoardo e tra i due sarebbe scattata immediatamente la scintilla. Fanno sul serio tanto da avere già conosciuto le rispettive famiglie in occasione delle ultime feste di Natale. Sono diversi gli indizi disseminati sui social da Diana, più avvezza ad utilizzare la rete rispetto al fidanzato. In una Instagram story pubblicata recentemente, si sente la voce di un uomo: è proprio quella di Edoardo”. Adesso la rivista ‘Chi’ li ha beccati insieme. (Continua dopo la foto)



















Nonostante non siano ancora giunte conferme ufficiali, i paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini li hanno immortalati mentre vanno a fare shopping. I due si tengono inoltre per mano e si abbracciano in modo molto affettuoso. Sembra dunque, almeno stando alla visione delle immagini, che ci sia tutt’altro che semplice amicizia. E secondo quanto riferito sempre da ‘Chi, la possibile neo coppia si conoscerebbe già da diverso tempo. (Continua dopo la foto)























Infatti, pare che Diana ed Edoardo fossero già amici e che frequentassero gli stessi locali. Nell’ultimo periodo la loro conoscenza si è approfondita sempre più e sembra si sia trasformata in amore. Recentemente, sui social network la stessa giovane aveva confessato ai suoi fan di essere particolarmente felice, senza però specificare i motivi di questa allegria. E, osservando attentamente le foto, non si può non notare il sorriso smagliante della Del Bufalo. (Continua dopo la foto)

A proposito invece dell’ex liaison d’amore con Ruffini, ecco cosa aveva rivelato ad ‘Oggi’: “Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia. Gli ho detto: Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”.

