Cristiano jr, il figlio di Ronaldo sbarca su Instagram ed ecco cosa succede a sole 24 ore

Cristiano Ronaldo ha un’idea di famiglia molto forte e non perde occasione per spiegare quanto sia importante il rapporto con i suoi figli. Dopo un’infanzia complicata, con i problemi di alcol di suo padre e la sua morte, il campione della Juventus ha realizzato il sogno di costruire una famiglia molto unita. CR7 ha infatti un ottimo rapporto con Cristiano junior e gli altri figli, Mateo, Eva e Alana Martina.

Il campione della Juventus è diventato padre per la prima volta nel 2010, quando è nato Cristiano Ronaldo Jr. Il bambino oggi ha 10 anni e vive con il padre sin dalla nascita, ma non ha mai conosciuto la sua mamma. Sulla questione CR7 infatti, ha sempre mantenuto il massimo riserbo, spiegando che non avrebbe svelato l’identità della madre. (Continua a leggere dopo la foto)



















A fine gennaio Cristiano Ronaldo ha toccato quota 200 milioni di follower su Instagram, ma anche il figlio Cristiano Jr non è da mano. In meno di un giorno il suo nuovo profilo è già stato seguito da oltre 900mila persone, nonostante per ora contenga soltanto tre foto. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attaccante della Juventus ha postato una foto che lo ritraeva nella vasca da bagno coi quattro figli e un tag @minicristianoronaldo2010 per “indirizzare” i fan di CR7 al profilo del figlio. Come spiega la Gazzetta.it non è la prima volta che Cristiano Jr (che oggi ha 9 anni) apre un profilo Instagram: l’aveva già fatto nel 2017, curiosamente per postare una foto in cui stringeva la mano a Lionel Messi, definito “il mio idolo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Quel profilo oggi non risulta più attivo, ma su Instagram – oltre a quello ufficiale appena lanciato – ce n’è uno non ufficiale, seguito da oltre 28mila follower. Il piccolo Cristiano è pronto a sfidare il papà non solo sul campo da calcio, da oggi anche sui social. Il calciatore bianconero, infatti, detiene il record di personaggio più seguito su Instagram con più di 200 milioni di seguaci.

Il trono della Svezia è rosa. L’erede Estelle è cresciuta: ecco come è diventata