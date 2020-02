La fantastica modella e showgirl statunitense Justine Mattera ha infiammato la rete nelle scorse ore con un post decisamente molto interessante. I fan si sono stropicciati gli occhi davanti a questa visione. Lo scatto è quasi da censura ed è in particolare un dettaglio ad aver catturato l’attenzione dei follower, rimasti a bocca spalancata. La donna, che è in Italia da ben 26 anni, nonostante non sia più una ragazzina riesce ancora a sorprendere e ad essere apprezzata da moltissime persone.

Inevitabile la marea di like e mi piace da parte degli utenti, che sperano possa deliziare ancora con immagini simili anche nelle prossime ore. Justine è seguitissima su Instagram, infatti conta più di 380 mila follower. Ma scendiamo maggiormente nei particolari e vediamo perché questo post ha permesso di raggiungere un larghissimo consenso. L’attrice 48enne ha rischiato seriamente di far sentire male più di un utente, a rischio infarto. (Continua dopo la foto)

















Nella foto c’è lei immortalata di spalle, mentre è affacciata ad un balcone. Indossa un vestito estremamente attillato e molto corto e questo permette di far vedere uno stratosferico lato B. L’atmosfera è diventata ancora più bollente anche grazie ai suoi sexy collant e ad uno sguardo seducente che ha causato molti giramenti di testa. Nella didascalia Mattera è stata ironica: “In effetti era un po’ corto il vestito. Al momento sto correndo alla montagnetta a Milano. La foto fa capire una delle ragioni…”. (Continua dopo la foto)

























Quasi 20 mila i like ottenuti dalla bellissima Justine, che ha potuto leggere anche numerosi messaggi entusiastici. Eccone alcuni: “Perfetta”, “Mamma mia”, “Fa caldo…”, “Che meraviglia, questa è sensualità”, “Se questo è il risultato, corri Justine, corri!”, “No, perché è corto? A noi va benissimo così”, “La foto fa venire dei bei pensieri…”, “Wow, fotografia atomica”, “La tua espressione del viso è tutta un programma, sei bellissima e da urlo”, “Molto, molto glamour”. (Continua dopo la foto)

Questo il pensiero di Justine Mattera sullo sport: “Lo sport è importantissimo per me, mi fa felice e mi fa sentire bene. Lo pratico da sempre, da piccola facevo allenamenti di nuoto da 5 ore al giorno. La corsa è una passione più recente, così come la bici. Lo sport aiuta a sviluppare costanza e determinazione, insegna a perseguire i propri obiettivi ma anche ad accettare le sconfitte”.

