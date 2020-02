Giorno davvero speciale per l’insegnante Veronica Peparini, che oggi festeggia il suo compleanno. Assieme a lei il suo inseparabile partner Andreas Muller, il suo ex allievo che le ha poi fatto perdere la testa. Per farle gli auguri il ballerino ha deciso di pubblicare una foto con la donna sul suo profilo Instagram. Ed ha commentato: “Happy birthday”. I due appaiono molto felici insieme e sembra proprio che la loro storia d’amore proceda sempre più a gonfie vele. Ma c’è un’altra foto che ha scatenato l’entusiasmo di tutti.

Per chi non lo sapesse, Veronica ed Andreas inizialmente furono in grado di tenere nascosta la loro relazione sentimentale sia per la situazione amorosa di lei che per il rapporto professionale. A Capodanno 2019 si ruppe definitivamente il silenzio ed ufficializzarono l’inizio della love story. Da circa un anno postano regolarmente immagini insieme ed aggiornano anche costantemente i fan su tutti i loro movimenti. Ma vediamo cosa ha pubblicato la Peparini. (Continua dopo la foto)

















Sul suo profilo del popolare social network ha mostrato ai suoi fan un meraviglioso anello, aggiungendo: “Il regalo speciale per me…Amore”. Inevitabile pensare subito ad Andreas, che ha voluto certificare ulteriormente il legame con questo bellissimo gesto. E chissà se non staranno già pensando al futuro e ad un ipotetico matrimonio. Forse bisognerà ancora pazientare un po’ per questo, ma vediamo intanto in che modo hanno reagito i follower. (Continua dopo la foto)

























Innanzitutto bisogna dire che il post ha raccolto la bellezza di oltre 25 mila like. Poi i follower hanno scritto: “Buon compleanno, regalo bellissimo”, “Oddio, ciao mondo!”, “Siete una bellissima coppia”, “State benissimo insieme”, “Che meraviglia”, “Stupendo”, “Che fidanzato bravo che hai”, “Auguri di cuore, assieme siete stupendi”. Ed ancora: “Aww, siete troppo carini”, “Io dopo questo sono morta, vi amo”, “Andreas è troppo dolce!”, “Andreas è un vero cavaliere”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Il regalo speciale per me… ❤️ Amore @muller_andreas Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini) in data: 25 Feb 2020 alle ore 9:01 PST

Nel periodo natalizio Andreas Muller aveva invece vissuto un brutto momento a causa di un danno all’auto del papà: “Sono a Roma, la mia famiglia è venuta qui per stare un po’ insieme a me. Mio padre ritrova la sua macchina così e mi viene una rabbia perché un grandissimo testa di ca…o o più teste di ca…o devono rompere in tutti i sensi i cog….i. Dovrei star zitto e neanche badare a queste cose ed andare avanti. Ma siete delle grandissime mer…e”.

