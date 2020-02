La bella e provocante Naike Rivelli è ritornata a pubblicare sul social ed ancora una volta il suo post è stato praticamente da censura. La figlia di Ornella Muti è senza freni, infatti già in passato aveva rilasciato alcune affermazioni decisamente chiare: “Sono d’accordo che le donne dovrebbero essere libere di spogliarsi e di vestirsi come vogliono. Ma penso che anche se sia molto importante il luogo, il contesto sociale, e il pubblico al quale una donna presenta la propria libertà d’immagine”.

Ed aveva continuato: “Sono una nudista, una modella ed un essere vivente che adora stare a suo agio con la propria pelle e nient’altro. Nel mio Instagram posto quello che voglio, seguendo le regole di Instagram, come tutti. Le regole servono”. Ciò che ha fatto vedere sul popolare social network è stato apprezzato non poco dai follower, che l’hanno inondata di mi piace e soprattutto di commenti più che positivi. Ancora una volta ha colpito nel segno. (Continua dopo la foto)

















Nell’istantanea è in dolce compagnia con una persona che però non è inquadrata. Probabilmente si tratta del suo nuovo partner. Lei è invece ripresa di spalle e si può ammirare un incredibile perizoma di colore rosa, che mette in mostra il suo spettacolare lato B. E grazie alla presenza di uno specchio si può intravedere anche il suo bel décolleté, anche se l’attenzione maggiore ovviamente si è concentrata sul lato B. Adesso andiamo a vedere la reazione dei suoi fan. (Continua dopo la foto)

























La Rivelli nella didascalia ha riportato: “Ringrazio l’Universo che ti ha portato a me…ti amo”. Oltre 6 mila i like conquistati dalla 45enne, questi invece i commenti più significativi: “Quanto sei bona”, “Amore mio, quanto è bello tutto questo”, “Meravigliosa”, “Rasenti la perfezione”, “Che lato B!”, “Complimenti alla mamma, ha fatto una degna erede del suo bel lato B”, “Perizoma radioattivo”, “Fantastica, chiunque si innamorerebbe di te”, “Sei una grande tentazione”. (Continua dopo la foto)

In una recente intervista il figlio di Al Bano, Yari Carrisi, aveva parlato così di Naike: “L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli… e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo. Naike praticava il sesso aperto? Se mi state chiedendo se abbiamo avuto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darvi”.

