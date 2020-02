Sembrano distanti anni luce i tempi dei litigi e delle lacrime. Oggi Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più felici e innamorati che mai. “Ho sempre sperato di meritarmi tutta questa felicità… – aveva scritto Sossio poco dopo la nascita della loro figlia Bianca – Chiedetemi se sono felice. E la risposta sarà. Siiiiiiii”.

Certo, qualche discussione c'è ancora, ma l'amore va a gonfie vele e i due sono uniti più che mai. "È attentissima e a volte troppo scrupolosa. Appena arrivo a casa mi dice di andare a lavarmi le mani. Io non esisto più, esiste solo lei adesso", aveva confessato durante la loro ospitata a Uomini e Donne. Una famiglia allargata. Già, perché Ursula Bennardo è infatti già madre di 3 figli maschi, mentre Sossio ha 2 figli (sempre maschi) avuti da una precedente relazione.

















La piccola Bianca, nata lo scorso 11 ottobre, è stata la protagonista indiscussa della famiglia Aruta-Bennardo, ma anche degli scatti social di mamma e papà. Come il video pubblicato dall'ex dama di Uomini e Donne pochi giorni fa. Bianca, che ormai ha compiuto quattro mesi, posa vestita da principessa. "Mi sono vestita da principessa per te papà mio e ti raggiungerò con il tappeto volante @sossioarutaofficial. Carnevale 2020", ha scritto Ursula a corredo del filmato della piccola Bianca.















Una nascita che ha unito ancora di più la coppia, conosciuta dai telespettatori del trono over di Uomini e Donne e di Temptatio Island Vip. I due, infatti, sono stati spesso protagonisti di tira e molla e liti davanti al pubblico televisivo. Poi la decisione di riprovarsi e la bellissima notizia della gravidanza di Ursula, che ha coronato il loro sogno di creare una famiglia insieme.











”L’11 ottobre è nata la mia piccolina, – aveva comunicato Ursula a qualche giorno dalla nascita della prima figlia della coppia – è un piccolo scricciolo. Il parto è stato molto bello, ovviamente l’emozione più grande è stata lei. Sono sempre attaccata a lei, anche se solitamente non dorme con me perché non bisogna viziarli. Sono innamoratissima”. Amore condiviso anche su Instagram dove il debutto di Bianca è avvenuto ormai da tempo.

