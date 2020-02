L’imprenditrice sarda Serena Enardu continua a far discutere. Dopo essere stata eliminata dal ‘Grande Fratello Vip’ è stata ospite di ‘Verissimo’ ed ha annunciato la volontà di sposarsi con il suo amato Pago. Nel programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin ha anche confermato di non aver mai commesso un tradimento nei suoi confronti. Nelle scorse ore è invece stata attaccata duramente sui social network per uno scatto che non è piaciuto a molti.

Nella foto in questione c’è lei in aeroporto con una mascherina per contrastare la diffusione del coronavirus. Nella didascalia ha spiegato il perché della sua scelta, ma diversi utenti si sono scagliati contro accusandola di provocare allarmismo. Vediamo cosa ha scritto l’ex gieffina: “So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3, ma non l’ho trovata…tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso”. (Continua dopo la foto)

















E ancora: “Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi, ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo. Non mi costa niente…Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!”, ha riferito Serena. E subito dopo sono giunti diversi commenti tutt’altro che positivi, soprattutto perché lei ha anche portato la mascherina in modo errato. (Continua dopo la foto)

























C’è infatti chi le ha scritto: “Informatevi bene, la mascherina usata nel modo sbagliato diventa ricettacolo di germi e quindi è controproducente”, “Infatti quella che indossi non serve a nulla e soprattutto in caso serve a chi sta male non a chi sta bene, vi fate allarmismo da sole e soprattutto mettete angoscia per niente agli altri”. Altri hanno aggiunto: “Ma quale mascherina? Smettetela di creare ancora più panico”, “Non ti serve, leggete le indicazioni ministeriali!”. (Continua dopo la foto)

E gli attacchi non sono finiti qui: “Mettere le mani all’interno della mascherina non è il massimo perché la mascherina va toccata solo dagli elastici”, “Ma cosa sorridi, sei patetica”, “Puro spreco”. Nella sua intervista a ‘Verissimo’, la Enardu ha rotto il silenzio anche sul papà di suo figlio Tommaso: “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte”.

