Wanda Nara è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. È opinionista insieme a Pupo in studio, ma la moglie di Mauro Icardi è anche una delle star più in vista in questo momento. Seguitissima su Instagram (il suo profilo è seguito da oltre 6 milioni di follower) ha da poco lanciato la sua collezione di make up online e, ovviamente, non poteva mancare all’evento modaiolo per eccellenza: la Milano Fashion Week.

Wanda Nara era tra gli ospiti speciali alla sfilata di Elisabetta Franchi, designer bolognese anche lei con un vasto seguito sui social, ma non ha partecipato alla presentazione della nuova collezione solo per ammirare gli splendidi abiti della stilista che tra l'altro spesso sfoggia al reality di Canale 5, ma anche per applaudire e sostenere la sua prima figlia femmina, Francesca.

















Francesca Icardi, 5 anni, ha fatto il suo debutto in passerella proprio allo show di Elisabetta Franchi. Nata nel 2015, è la prima figlia che Wanda ha avuto da Mauro Icardi. Come ricorderanno bene i tifosi, il calciatore, poi diventato papà anche della piccola Isabella, salutò l'arrivo della primogenita indossando una maglietta con la scritta "Bienvenida Francesca" quando ancora giocava nell'Inter.















La piccola Francesca ha calcato il catwalk tenendo per mano una delle modelle di Elisabetta Franchi e indossato un elegantissimo abitino color rosa antico con la gonna di tulle in stile ballerina e un corpetto decorato con dei fiori a rilievo. Mamma Wanda era ovviamente in prima fila e sui social non ha potuto fare a meno di condividere orgogliosa alcune foto del primo fashion show della sua bambina.















“Prima Fashion Week per Francesca – ha scritto Wanda Nara su Instagram, a corredo di alcuni scatti della sfilata – Amore mio vai sempre avanti sempre così, sempre a testa alta dietro ai tuoi sogni. Troverai cattiverie, invidia e tanta difficoltà ma la tua grinta e decisione e soprattutto passione devono calpestare ogni ostacolo! Vai avanti e insegui i tuoi sogni”.

