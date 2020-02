Hanno tenuto milioni di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo grazie alla loro straordinaria performance, in veste di ospiti speciali, alla 70° edizione del Festival di Sanremo. Parliamo degli ‘immortali’ Al Bano e Romina Power, che continuano ancora ad emozionare a distanza di tantissimi anni. Nonostante Loredana Lecciso abbia fatto intuire recentemente che potrebbe scoccare nuovamente la scintilla con lui, le ultime immagini smentiscono totalmente questa ipotesi.

L’artista pugliese originario di Cellino San Marco è stato infatti paparazzato assieme alla cantante ed attrice statunitense. A beccarli è stata la rivista di gossip ‘Oggi’. I due si trovano all’interno di un ristorante ed appaiono decisamente con umori molto positivi. C’è già chi sogna che possano ritornare a tutti gli effetti una coppia, anche se al momento questa possibilità non sembra vicinissima. Carrisi e la Power non erano comunque soli, ma in compagnia di altre persone. (Continua dopo la foto)

















Infatti, al loro fianco ci sono alcuni stretti collaboratori e soprattutto la figlia più piccola, Romina Junior Carrisi. I due artisti non sarebbero intenzionati a tornare insieme, ma ormai si è creato finalmente un buonissimo rapporto dopo circa 20 anni caratterizzati da screzi, litigi e separazioni. Il sorriso regna sovrano nell’attività commerciale. Per amore nei confronti della famiglia, hanno quindi preferito abbassare le asce di guerra e tornare a dialogare e ad avere un atteggiamento più che sereno. (Continua dopo la foto)

























Molti fan di Al Bano e Romina si augurano anche che possano convivere nella residenza del comune brindisino, dove attualmente c’è Yari e molto spesso anche Romina Jr. Ma la donna non ha l’opportunità di restarci a lungo, essendo impegnata anche negli Stati Uniti d’America per questioni lavorative. Mentre Loredana è quasi sempre presente, visto che vivono i due figli Jasmine e Bido. Tornando a Romina, lei ha instaurato una bellissima amicizia con Al Bano, ma sarà davvero molto difficile trasformarla in altro. (Continua dopo la foto)

In una recente intervista, Al Bano aveva rivelato perché non avesse baciato Romina a Sanremo: “Lo spazio sul palco non è casa tua, non puoi farci quello che vuoi. E in quella canzone il bacio non c’entrava niente. E poi non sono un ruffiano. Non so farlo. Non sono capace”.

