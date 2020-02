Oltre ad essere grande protagonista su Canale 5 con le sue trasmissioni televisive, non ultima ‘Live – Non è la D’Urso’ dove è andato in scena un clamoroso litigio con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, Barbara D’Urso è anche molto affascinante ed attraente nonostante non sia più una ragazza. Nelle ultime ore ha voluto postare sui social una vecchia foto di lei, datata circa un anno e mezzo fa, anche se si è scatenato un attacco incredibile nei suoi confronti. La conduttrice è stata accusata anche di aver mentito.

C’è sempre ovviamente chi l’apprezza sia da un punto di vista professionale che umano, ma questa volta ha dovuto fare i conti soprattutto con i cosiddetti ‘leoni da tastiera’. Alcuni haters non hanno assolutamente gradito questa foto pubblicata da Barbarella, anche per il momento non propriamente felice che sta vivendo l’Italia a causa del coronavirus. Non è escluso che nelle prossime ore la diretta interessata possa replicare. (Continua dopo la foto)

















Carmelita ha proposto su Instagram un’immagine nella quale è immortalata con addosso un body estremamente sexy, che mette in evidenza soprattutto il suo esplosivo décolleté. Da notare anche le sue bellissime gambe, oltre ad un fisico con pochissimi difetti. Nella sua didascalia ha scritto: “Così un anno e mezzo fa…ma quando arriva l’estate?”. Gli utenti però non hanno dispensato soltanto complimenti, anzi, c’è stata una raffica di messaggi tutt’altro che piacevoli. (Continua dopo la foto)

























Anche se è riuscita a collezionare quasi 40 mila like, si registrano tante stoccate: “Gli italiani stanno morendo di coronavirus, potresti evitare”, “Le persone non sono cretine, filtri a go go, chirurgia, punturine, posta una foto al naturale se hai coraggio”, “Le gambe sono strane, sono state ritoccate”, “La foto è vecchissima e ritoccata al massimo”, “Sei alla frutta”, “Io direi che è passato molto di più di un anno e mezzo da questa foto”, “Scendi dal piedistallo”. (Continua dopo la foto)

E non è finita qui: “Sì, la foto è bella ma è di 20 anni fa!”, “Ma che brutta foto, un manichino”, “Ma finiscila per favore”, “Foto ritoccate e te…e in caduta libera, che schifo”. Ieri, domenica 23 febbraio, per colpa del coronavirus il suo programma domenicale è andato in onda senza la presenza del pubblico per ragioni di sicurezza: “In rispetto dell’ordinanza della regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live – Non è la D’Urso andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio”.

“Stop, via!”. Eleonora Daniele, la decisione dopo l’ormai famosa foto con la mascherina