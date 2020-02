Si infiamma il gossip su due importanti personaggi che abbiamo visto all’opera in televisione ed in particolare nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso su Canale 5. Stiamo parlando di Elena Morali e Luigi Favoloso. Il sito di gossip ‘Dagospia’, e più precisamente il giornalista Alberto Dandolo, ha riportato alcuni avvenimenti che si sarebbero verificati all’esterno degli studi Mediaset. Si parla di un vero e proprio litigio tra lei, l’ex di Nina Moric e l’ex fidanzato di Elena, Daniele.

Alla base della lite una relazione della Morali proprio con Favoloso. Ricorderete che in passato la showgirl ha riferito di aver avuto dei legami sia con Daniele che con il comico Gianluca Fubelli, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Scintilla. Ma adesso è spuntata fuori dunque un’altra inaspettata situazione. Chissà come se la caverà stavolta la bellissima attrice. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato scritto nell’articolo giornalistico. (Continua dopo la foto)

















“Poche ore fa si è consumato un pesante sca…zo all’esterno degli studi Mediaset di Cologno Monzese. I protagonisti? Il solito Favoloso ed un tal Daniele Di Lorenzo, modello per mancanza di passerelle. La causa? Elena Morali, presunta amante del giovane e reduce da 3 giorni di rovente passione con l’ex scomparso Favoloso”. ‘Dagospia’ ha quindi esordito così, prima di proseguire nel racconto, nel quale si fa riferimento alla gelosia dell’ex dolce metà della Moric. (Continua dopo la foto)

























“La showgirl ha scatenato la gelosia del modellino perché giunta negli studi Mediaset accompagnata proprio dall’ex signor Moric”, ha aggiunto Dandolo. Che poi si è soffermato sulla mamma di Luigi: “A godere, come anticipato da ‘Oggi’, è la vera star della cafonal fiction: Loredana, la bombastica madre di Luigi Mario. Se verrà confermato il ‘GF Nip’ per lei a settembre si aprirà la porta rossa di Cinecittà”. E nelle scorse ore è arrivata anche una comunicazione social da parte di Nina Moric. (Continua dopo la foto)

“Per ragioni di giustizia confermo la mia decisione di non partecipare ad alcuna trasmissione televisiva che tratti delle vicende giudiziarie per le quali c’è un’indagine in corso da parte della Magistratura”, ha fatto sapere la donna. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno reazioni ufficiali di Elena Morali e Luigi Favoloso, ma ciò che è certo è che l’anticipazione di ‘Dagospia’ è bomba e farà discutere a lungo.

