Elettra Lamborghini, per la prima volta parla il famoso papà. Mai visto Tonino? Foto

Elettra Lamborghini è stata protagonista nell’ultimo Festival di Sanremo, anche se non è riuscita ad ottenere un buon posizionamento nella classifica finale. Parlando invece degli aspetti personali, è felicemente legata al partner Afrojack, con il quale convolerà a nozze il prossimo mese di settembre. Resta ancora da definire la data esatta, ma ormai ci siamo. Sulla vita sentimentale dell’artista è intervenuto nelle scorse ore il papà Tonino, il quale ha ammesso di aver invitato la figlia a spostare il matrimonio.

Lui ritiene che Elettra possa fare davvero bene da un punto di vista artistico e quindi la vita da sposata potrebbe frenare in qualche modo le sue ambizioni. Ma la decisione è stata già presa e tra qualche mese i due diventeranno ufficialmente marito e moglie. In un’intervista rilasciata a ‘Di Più Tv’, l’uomo si è soffermato anche sul genero. E nei confronti di Afrojack sono comunque state spese parole molto positive. Vediamo cosa ne pensa l’industriale 73enne. (Continua dopo la foto)

















Questo il suo parere su Nick Van de Wall, il vero nome del dj originario dell’Olanda: “Lui mi piace anche se è molto chiuso. Molto timido. Adora mia figlia e questo mi rende felice, l’importante è che si vogliano bene. Lui è molto corretto. Ha la testa sulle spalle, anzi per me è troppo saggio. L’unico difetto che gli ho riscontrato è quello di avere un tenore di vita molto alto. Però finisce lì, non è lo sbruffone che avendo molto denaro va avanti ad ostriche e champagne”, ha detto Tonino Lamborghini. (Continua dopo la foto)

























Il genitore di Elettra ha detto ancora: “A Bologna si direbbe che non è uno sborone. Anzi, è molto normale. Ha un aereo privato e può raggiungere mia figlia da qualunque parte. Le case poi non gli mancano. Se non si sposassero per me sarebbe tutto più semplice, potrebbero stare insieme e continuare a vivere ognuno in casa propria. Vedremo…”. Le nozze non sono proprio il sogno di papà Tonino, che forse dietro queste parole nasconde anche un po’ di gelosia nel veder allontanare di più sua figlia. (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini ha confessato nei giorni scorsi di avere paura delle persone quando si trova da sola, in posti che lei considera sicuri: “Io da quest’anno, non lo dico e cerco di non farlo notare, ho sviluppato una paura per le persone, atroce.Soffro da matti, cerco di non farlo vedere. Sto malissimo ma sono sempre col sorriso”.

