Occhi azzurri penetranti come quelli del famoso papà, bocca a cuore e fisico da urlo. La sua bellezza non poteva passare inosservata ai recenti Brit Awards. E infatti le sue foto sono presto finite su tutti i siti e giornali. Figlia d’arte, ha 19 anni ed era la sua prima volta alla cerimonia dei premi musicali più attesi dell’anno nel Regno Unito ma lavora come modella da quando era adolescente.

Nata nel 2000. Iris Law è la figlia di Jude Law e Sadie Frost. Seconda di tre fratelli, Iris è diventata tristemente famosa quando aveva soltanto 2 anni per aver inghiottito una pastiglia di ecstasy trovata sul pavimento di uno dei locali più esclusivi di Londra. (Continua dopo la foto)

















Il tempestivo intervento dei genitori e la successiva lavanda gastrica hanno evitato il peggio. I fratelli della splendida Iris sono Rafferty, ormai diventato un modello affermato, e Rudy, di 17 anni. La sua carriera nel fashion system è iniziata quando era ancora una ragazzina. Era il 2015 quando è stata scelta come testimonial per il lancio di una capsule collection di pigiami firmata Violetta Fancies You x Illustrated People. (Continua dopo la foto)















Da quel momento in poi per Iris Law, che ha gli stessi occhi e lineamenti perfetti del papà attore, si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e negli ultimi anni è diventata richiesta da brand internazionali come Burberry, Calvin Klein e Miu Miu. Ma calca anche i red carpet internazionali e partecipa a eventi mondani sempre con il fidanzato al suo fianco, il modello Jyrrel Roberts. (Continua dopo foto e post)











Visualizza questo post su Instagram High definition @thelovemagazine Un post condiviso da Iris Law (@lirisaw) in data: 17 Feb 2020 alle ore 2:10 PST



Oltre a essere uno schianto, ha già dimostrato di avere stile da vendere. Ai Brit Awards era in total black, mentre al party organizzato da Love Magazine ha lasciato tutti di sasso con quell’abito succinto dalle sfumature colorate che metteva in risalto tutta la sua bellezza. Le foto, pubblicate sul suo già affollatissimo profilo Instagram, hanno subito registrato boom di like e messo tutti d’accordo: questa figlia vip è bellissima e farà tanta strada.

