Chiara Ferragni rimprovera il figlio. E la reazione di Leone fa impazzire tutti

Video a tratti esilarante quello pubblicato sul suo profilo Instagram dall’artista Fedez. Sono presenti nello stesso sua moglie Chiara Ferragni ed il piccolo Leone. Ciò che è stato ripreso è un rimprovero dell’influencer nei confronti del figlio, che ha reagito non proprio nel migliore dei modi. Il bimbo è stato sgridato e gli è stato detto dalla donna che non poteva vedere i cartoni animati. Questa imposizione non è andata proprio giù al bambino, che ha risposto con un gesto emblematico.

Leone, diventato nel tempo una vera e propria icona del web, non ha per nulla accettato la decisione di sua madre ed ha cominciato a colpire continuamente il pavimento per manifestare tutta la sua insoddisfazione. I vari colpi sferrati gli hanno provocato dolore alle sue manine. E a quel punto Chiara lo ha rimproverato nuovamente, ma stavolta in maniera più tranquilla. “Ti sei fatto male perché hai picchiato il pavimento?”, gli ha detto Fedez. (Continua dopo la foto)

















Dopo questa scena divertente, la coppia è scoppiata a ridere ed il piccolo si è alzato andando di corsa verso il papà. Ed anche i fan si sono scatenati con i commenti dopo aver visionato il video della durata di alcuni secondi. La decisione di rendere pubblico questo filmato casalingo ha riscosso un grandissimo successo. La prossima volta Leone sicuramente non ripeterà questo comportamento, visto che la sua protesta clamorosa gli ha riservato dolori alle mani. (Continua dopo la foto)

























Molti i commenti lasciati dai follower: “Quando ti sgrida la mamma e vai da papà per difenderti”, “Fedez, se ridi non aiuti!”, “Chi lo ha guardato all’infinito?”, “Povero cucciolo”, “No vabbè, lo amo. E adoro voi che non lo viziate”, “Mood della vita”, “Sto video fa troppo ridere ahahaha”, “Sto malissimo!”, “Sto morendo dal ridere”. Altri ancora: “Non ce la posso fare”, “Mi fate morire, Leo io ti adoro”, “Che carino”, “Quanto ti amo”, “Ahahah, sono morta!”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Breve storia triste Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 21 Feb 2020 alle ore 5:04 PST

Recentemente, il rapper si era scagliato contro l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che lo aveva definito ‘milionario di sinistra’: “Sai qual è la differenza?Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papeete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it!”.

