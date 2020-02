Michelle Hunziker, bufera immediata per ‘quella’ foto. E reagisce così

Come molti vip hanno già fatto in passato, anche la conduttrice televisiva Michelle Hunziker si è regalata un viaggio da sogno alle Maldive. Totale relax per la donna, che ha messo in mostra ancora una volta un fisico da far invidia alle ventenni. L’immagine ha raccolto un grandissimo consenso da parte dei suoi ammiratori, anche se non sono mancati attacchi clamorosi ed immeritati nei suoi confronti. Una sfida social tra fan ed hater davvero incredibile sul suo profilo Instagram.

Michelle si sta concedendo un riposo assoluto nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, un posto considerato paradisiaco praticamente da tutti. Ma, oltre alle acque cristalline, è stata proprio lei a rubare la scena. Molti utenti hanno manifestato quasi dei malori davanti alla foto dell’ex di Eros Ramazzotti. Tantissimi i like ed i commenti ricevuti, ma andiamo a vedere nel dettaglio in che modo si è immortalata la presentatrice tv di origine svizzera. (Continua dopo la foto)

















Attualmente la Hunziker si trova in compagnia delle sue amiche e si è fotografata su una delle spiagge delle Maldive. Si può intravedere il magnifico oceano, ma soprattutto la sua figura. Lei indossa un bellissimo costume di colore nero. Il bikini riesce a mettere in evidenza un décolleté perfetto ed un corpo impeccabile. Le sue lunghe e stratosferiche gambe completano il post. Davvero difficile credere che abbia già 43 anni. Ma andiamo a vedere cosa hanno scritto gli utenti. (Continua dopo la foto)

























Quasi 200 mila i like ottenuti dalla Hunziker. C’è chi le ha detto: “Sei bellissima”, “Sei un’eterna ragazzina”, “Sei la perfezione, le ventenni mute”. Ma, come anticipato prima, è stata anche attaccata: “Noi invece siamo qui con l’angoscia del coronavirus”, “La disuguaglianza della ricchezza”, “Relax da cosa? Fai ginnastica tutti i giorni, curi il corpo, hai tantissime scarpe e vestiti. Non sono gelosa, bella foto, ma non trovo coerenza”. Ed un’altra follower è intervenuta successivamente in sua difesa. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Bacio grande….❤️❤️❤️ #relax #paradiseonearth @baglioniresortmaldives Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 22 Feb 2020 alle ore 1:47 PST

“In un momento così delicato, ci vuole un po’ di leggerezza”. Effettivamente, in pochi hanno compreso cosa c’entrasse la vacanza da sogno di Michelle con il propagarsi del coronavirus nel nostro Paese. E lei per ora ha preferito non commentare. La Hunziker, a livello professionale, dal 2019 è alla conduzione di ‘All Together Now’ e nello stesso anno è stata protagonista ad ‘Amici Celebrities’. L’anno precedente ha lavorato nei programmi ‘Lucio!’ e ‘Vuoi scommettere?”.

