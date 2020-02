Teresa Langella di UeD super hot: direttamente dalle Maldive stende tutti

L’ex volto di ‘Uomini e Donne’ Teresa Langella è di una bellezza incredibile ed ha voluto regalare ancora forti emozioni ai suoi fan postando un video decisamente ‘bollente’ sui social. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi è stata in vacanza nelle splendide Maldive ed in lei si è scatenata una certa nostalgia di quel luogo paradisiaco. Dunque, ha voluto riproporre uno dei momenti più belli del suo viaggio in compagnia della dolce metà Andrea Dal Corso.

I suoi follower hanno accolto molto positivamente questo filmato, contraddistinto da una sensualità al massimo livello. Il corpo di Teresa è incredibilmente perfetto e le sue forme sono un sogno proibito di molti uomini. Anche se pure le donne la invidiano non poco e vorrebbero possedere quel fisico da urlo. Tornando al filmato in questione, ciò che si può osservare è qualcosa di mistico. E diversi utenti hanno rischiato seriamente un infarto, una volta visionato il video. (Continua dopo la foto)

















Nel video c’è la Langella distesa sulla meravigliosa spiaggia delle Maldive, mentre è bagnata dalle acque cristalline. Un momento di relax allo stato puro, che l’ha mandata in visibilio. Si possono notare il suo corpo senza difetti, il suo esplosivo décolleté e delle gambe superlative. Nella didascalia ha scritto solo tre parole che però racchiudono perfettamente il suo pensiero: “Ok, riportatemi qui!”. Quindi, questa vacanza non è stata assolutamente dimenticata dalla giovane, che avrebbe voglia di ritornare immediatamente. (Continua dopo la foto)

























Oltre 100 mila i like ottenuti dal filmato dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Innumerevoli i commenti entusiastici inviati dagli utenti. Eccone alcuni: “Sei così trasparente e dolce, una persona squisita”, “Che bella”, “Che incanto che sei”, “Non ti curar di coloro che scrivono cattiverie, vai sempre oltre”, “Terry, sei stupenda in tutto ciò che fai”, “Sei spettacolare, ma anche il posto è stupendo”, “Sei bellissima dentro e fuori Teresa”, “Bellissima sirenetta”, “Sei la luce del sole”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Ok riportatemi qui. Un post condiviso da 🦋 Tereѕa Langella 🦋 (@teresalangella___) in data: 21 Feb 2020 alle ore 5:39 PST

Alcuni giorni fa Teresa Langella è stata colpita da un grave lutto, con la perdita del nonno: “Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto sia stato grande l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi e quanto la tua presenza ci ha resi orgogliosi e fieri di te”.

