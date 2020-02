Valentina Vignali, curve pericolose. L’abito è super attillato e il fisico è al top

Cestista e modella che si è fatta conoscere meglio dal grande pubblico per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, la 28enne ha da poco sorpreso tutti i suoi fan con il suo primo singolo di debutto sulla scena musicale dopo aver pubblicato il suo primo libro, “Forti come noi”. Dopo la fine della storia con Stefano Laudoni, Valentina è andata avanti e ora festeggia già un anno insieme al nuovo fidanzato, Lorenzo Orlandi.

A lui ha dedicato un tenero post in vista dell’anniversario. “I nostri primi 365 giorni insieme…Auguri a noi”, ha scritto nella didascalia di una foto che la immortala insieme al suo Lorenzo. La cestista si è fatta conoscere al pubblico grazie al Grande Fratello. In quei mesi la Vignali aveva preso peso ed era stata criticata da tanti per questa sua trasformazione. (Continua a leggere dopo la foto)

















Era stata la stessa Valentina a spiegare di aver preso peso perché fuori allenamento, ferma e con cibo spazzatura a portata di mano all’interno della casa, ma appena uscita dal Grande Fratello ha iniziato ad allenarsi e a mangiare in maniera sana. Dopo due mesi di dieta e allenamento aveva pubblicato video e foto che mostravano il cambiamento del suo fisico e il ritorno alla sua normalità, fatta di un intenso allenamento e a una dieta sana ed equilibrata. ”Durante il grande Fratello ho preso dieci chili – aveva spiegato la Vignali – ma prima di entrare ne avevo presi altri tre. Quindi stavo a più 13. C’è ancora da fare ma ci riuscirò”. (Continua a leggere dopo la foto)















Valentina Vignali è tornata in forma smagliante e proprio dalle foto pubblicate sui social si può notare la differenza. L’ultimo scatto è super glam. Valentina posa con un abito silver super scintillante e mostra le sue forme sinuose. Tantissimi i commenti arrivati dai suoi fan. “Che super gnocca che sei”, “Splendida”, “Bellissima”, “Un incanto”, “a vignali sempre Inimitabile”, “Spietata”, questi alcuni dei commenti alla foto pubblicata da Valentina Vignali sul suo account Instagram. A un anno di distanza dalla partecipazione al Grande Fratello, la cestista è tornata in forma smagliante e non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza. (Continua a leggere dopo la foto)











In un’intervista a Il Resto del Carlino la giovane ha confidato tempo fa di aver sconfitto un tumore alla tiroide: “Non ho mai voluto parlare di questa storia fino a oggi. Solo ora che le metastasi sono finalmente sotto controllo e io mi sento in salute, posso dirlo: sì, ho avuto il cancro ma l’ho sconfitto”.

