La concorrente del primo ‘Grande Fratello’, Marina La Rosa, è stata recentemente ospite della trasmissione Rai ‘Vieni da me’, presentato da Caterina Balivo. In quella circostanza ha ricordato la persona Pietro Taricone, deceduto giovane in un tragico incidente con il paracadute: “Pietro era davvero fantastico, capace di creare una relazione intima e speciale con tutti. Dopo il Grande Fratello siamo diventati molto amici e lo chiamavo spesso per dei consigli. Lui viveva tutto con serenità, mi faceva ridere molto”.

Ed ancora: "C'era, è stato un compagno di giochi, di uscite. Abbiamo fatto dei danni, in cui ci divertivamo molto. Era un po' il fratello maggiore. Lui arrivava al cuore della gente. Quando accadde questa tragedia, mi fermavano le persone per strada e piangevano come se fosse morto un loro caro amico. Aveva delle grandi qualità. E da casa la gente lo percepiva", ha aggiunto. Nelle scorse ore Marina si è però immortalata sul social network Instagram in una versione particolare.

















Ha deciso di dar vita ad un post decisamente super 'hot' che ci riporta indietro nel tempo. L'ex gieffina e naufraga de 'L'isola dei Famosi' ha infatti postato un'immagine di lei completamente nuda. Ma di quando aveva 26 anni. Infatti, è stata la stessa 'Gatta morta' a riferire l'età nella sua didascalia: "Se anche la spensieratezza lasciasse cicatrici questa me la sarei fatta a 26 anni. E vabbè". L'istantanea postata in rete è quindi stata scattata ben diciassette anni fa.

























La foto a quanto pare è proprio piaciuta ai suoi follower, che le hanno regalato quasi 6 mila like. Ed i messaggi lasciati sotto al suo post sono stati innumerevoli. "Super fig…a", "Che gnocca", "La femminilità, olio su tela", "Mai volgare", "Che roba", "Stupenda". Altri ancora: "Bellissima", "Santo cielo", "Sexy come una dea", "Oh Dio, già ti volevo bene, ora più che mai", "Wow che pupa", "Sempre stata la miglior gnocca in assoluto", "Mamma mia, svengo!".

Nata a Messina il 21 gennaio 1977, La Rosa è sposata dal 2010 con l’avvocato Guido Bellitti. Da lui ha avuto il figlio Andrea Renato nel 2009 ed il secondogenito Gabriele (classe 2011). Oltre a ‘L’Isola dei Famosi 4’ del 2019, recentemente l’abbiamo vista protagonista come opinionista a ‘Mai dire Talk’ su Italia 1 e a ‘Il giallo della settimana’ su TGcom24.

