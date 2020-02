Oltre ad essere protagonista assoluta di Canale 5 con le sue trasmissioni seguitissime, Barbara D’Urso nonostante l’età avanzi non ha perso la sua incredibile bellezza. Lei è solita usare spesso il social network Instagram, dove posta diverse foto della sua vita quotidiana. E molti scatti sono a dir poco sensazionali e molto sexy. Anche nelle scorse ore ha voluto strafare, proponendo un look meraviglioso che ha mandato in tilt praticamente tutti i suoi fan, rimasti a bocca spalancata.

Possiamo indubbiamente parlare di un’immagine ‘bollente’ della conduttrice televisiva, che riesce a tenere incollati i suoi ammiratori non soltanto davanti al piccolo schermo, ma anche al pc o smartphone. Inevitabile la marea di commenti e di like lasciati dagli utenti, alcuni dei quali hanno rischiato seriamente di sentirsi male. Ma per onor di cronaca bisogna anche dire che qualche hater c’è sempre ed anche stavolta l’hanno presa di mira. (Continua dopo la foto)

















Per l’occasione Barbarella ha sfoggiato un vestito molto interessante. L’abito è infatti estremamente scollato ed ha anche una gonna ricoperta di piume. La scollatura profonda permette di intravedere il suo spettacolare ed esplosivo décolleté, invidiato da numerose ragazze. Il suo sorriso smagliante e lo sguardo rendono il post ancora più intrigante. Nella didascalia ha semplicemente scritto: “Buongiorno, guardando il sole e sempre con il sorriso”. (Continua dopo la foto)

























Quasi 29.500 i like ottenuti da Carmelita, travolta dai complimenti: “Sempre esagerata!”, “Vai… alla faccia dei rosiconi”, “Energica come sempre, grande esempio per tutti”, “Adoro questo vestito, ottima scelta”, “Non fermarti mai”, “Che bella che sei”, “Sei stupenda”, “Gnocca”. Ma come detto prima, ci sono stati anche degli attacchi: “Ma vergognati!”, “Sei montata ed arrogante, ma chi ti credi di essere? Impara ad essere seria e professionale”, “Che vergogna, un po’ di rispetto per i tuoi figli”. (Continua dopo la foto)

Nella giornata di ieri, durante ‘Pomeriggio 5’, la D’Urso si era scagliata contro i truffatori dopo aver raccontato la storia di una donna: “Uomini cattivi e bast…i. Potrei essere io. Io sono come voi. Potrebbe capitare anche a me, alla mia migliore amica, a mia sorella. Oltre ad aver attaccato duramente gli autori di questi raggiri, ha consigliato alle donne di usare sempre la massima prudenza e di non fidarsi ciecamente di quegli uomini che su Internet mostrano di essere brave persone.

