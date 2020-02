Giovedì 2o febbraio ha fatto il giro del web l’esibizione di Ilary Blasi in versione Achille Lauro durante il party per i 40 anni della sorella Silvia. La conduttrice e moglie di Francesco Totti ha deciso di ispirarsi al primo look sanremese di Achille Lauro. Festa mascherata, ovvio. Il marito per il party a tema si è mascherato come Vasco Rossi e la festeggiata ha omaggiato Kylie Minogue nel videoclip della canzone “Can’t get you out of my head”, la bella Ilary, con tanto di finti tattoo, ha scelto di ispirarsi ad Achille Lauro.

Bellezza, simpatia e creatività non mancano di certo e il clima è davvero effervescente. Scatenati i fan di Ilary. In un video, la conduttrice mima il momento in cui Achille si spoglia del mantello per rivelare la celebre tuta di Gucci che avrebbe dovuto suggerire la la quinta delle ventotto scene del ciclo di affreschi delle Storie di san Francesco, quella in cui il santo rinuncia ai beni materiali per abbracciare la vita con Dio.

















Il cantante, di tutta risposta, ha ringraziato per l'omaggio condividendo l'immagine di Ilary Blasi sulle sue storie di Instagram, "inviando" virtualmente alla conduttrice l'emoticon di un bacio. Insomma, sembra dunque che Achille Lauro abbia gradito il tributo, peraltro analogo a quello ricevuto a un'altra festa di Carnevale da una famiglia siciliana (papà, mamma e figli, tutti abbigliati come Lauro a Sanremo). Dopo le foto al party, Ilary ha deciso di fare gli auguri alla sorella con una carrellata di scatti che le ritraggono da bambine pubblicata sul suo account Instagram.















"Si dice sempre:chi trova un amico trova un tesoro …..io la riscriverei aggiungendo "chi ha una SORELLA"… il destino ci ha unito e la vita ci ha fatto crescere insieme perché ci passiamo solo 14 mesi e adesso possiamo dire che è stato il regalo più bello che i nostri genitori potevano farci ! 19 febbraio 1980 mi sembra incredibile che oggi festeggiamo i tuoi 40 …..tanti auguri sorella", si legge. Tantissimi i like e i complimenti per le due piccole. Ilary posa accanto alla sorella. Entrambe bellissime, le due Blasi hanno fatto incetta di commenti: "Sei identica a Isabel", "Siete bellissime", "Favolose".











Tra i commenti c’è anche quello di Francesco Totti, marito di Ilary Blasi: “Auguri cognatina”, scrive il pupone aggiungendo alcune emoticon a forma di cuore. A novembre, in occasione dei trent’anni della sorella Melory, Ilary aveva pubblicato una foto insieme e anche in quella occasione i complimenti erano arrivati a pioggia. “Sembravano così lontani eppure anche tu sei arrivata a 30 ma rimarrai per sempre la piccola di casa…..tanti auguri sorella mia e che la vita ti sorrida”, aveva scritto Ilary nella caption dello scatto.

