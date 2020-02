Elisa Isoardi e Alessandro: ormai è ufficiale. Non si nascondono più… e gira una voce

Ormai è una coppia ufficiale quella formata da Elisa Isoardi e Alessandro di Paolo. Abbiamo avuto modo di vederli insieme durante le ultime festività natalizie, quando la conduttrice è stata raggiunta a Monterosso Grana, il paese in cui è nata e cresciuta. Di recente abbiamo trovato Elisa vestita con abiti morbidi e questo ha fatto presumere una gravidanza in corso. Il passato è stato lasciato alle spalle e adesso Elisa ha una storia d’amore da poter vivere pienamente, facendo scorte di serenità ed entusiasmo, anche per i progetti futuri di coppia. Alessandro di Paolo sembra essere l’uomo che Elisa desidera amare per sempre.

Eppure la felicità di Elisa non convince tutti i fan. Molti la vorrebbero vedere nuovamente al fianco di Matteo Salvini, ma la conduttrice non cede di un solo passo e sembra avere occhi, cuore e cervello solo per il milionario Alessandro di Paolo. È una donna felicemente amata e, durante la trasmissione La Prova del Cuoco, non fa che apparire sempre più gioiosa e ‘rotonda’. O sono solo alcuni chili in più come lei stessa sostiene? Ovviamente non poteva passare inosservato un gesto che, a parere di molti, potrebbe confermare la dolce attesa che la conduttrice e il galantuomo stanno vivendo. Infatti, quella carezza sul pancino, immortalata da Chi, la dice lunga e non potrebbe fare altro che confermare le voci che circolano sul quel desiderio di maternità che sta diventando, ormai, sempre più una certezza. (Continua dopo la foto).

















Nelle scorse puntate, anche Claudio Lippi non ha perso occasione per lanciare qualche battuta stizzicante alla bella conduttrice piemontese: “Ma è ancora incinta?”. Lippi si rivolgeva alla moglie dello chef Natale Giunta, seduta in prima fila. Ma non è finita lì, perché Lippi ha insistito: “Valeria, alzati! Fai vedere che non sei incinta”. E infine: “Natale e Valeria non aspettano un bambino, ma hanno tre chihuahua… e forse ora alleveranno anche il quarto”. Elisa, dal canto suo, ha rincarato la dose. Nel preparare le uova e in compagni dello chef Fabio Campoli, alla conduttrice è ‘scappata’ un’affermazione: “Sono buone per chi vuole un bambino, ma non sono per me. Io non sono incinta, sono solo ingrassata”. Insomma, le intenzioni sono quelle di smentire tutto. O depistare. (Continua dopo le foto).

























La coppia formata da Elisa Isoardi e Alessandro di Paolo procede indisturbata e felice. Schivano il gossip come se fosse per loro un’onda troppo alta da superare. E infatti preferiscono tenersi lontano dai chiacchiericci che li vedrebbero, oggi, in dolce attesa di un bebè e, domani, sposi felice davanti all’altare di una chiesetta dell’alto Piemonte. O viceversa. Non è ancora tempo di concedersi alle dichiarazioni ufficiali, ma è pur vero che i segnali sono chiari. Quel che rimane certo è che Alessandro ha già incontrato la famiglia di Elisa. Un’altra tessera che si aggiunge a comporre un mosaico più grande e che spiegherebbe molto più di quel che la coppia stia rivelando. (Continua dopo le foto).

I due innamorai non si fanno mancare nulla e non sbagliano. Si godono la vita insieme tra cenette romantiche e passeggiate per le vie di Roma. E per quanto non sopportino l’intromissione dei paparazzi, non si curano di evitarne neanche uno. La vita insieme è fatta di momenti semplici, di condivisione e di lunghe passeggiate mano nella mano. Di certo non saranno i paparazzi a fare vivere in clandestinità una storia d’amore che non ha nulla da farsi rimproverare. Per quanto siano molti i fan che vorrebbero Elisa ancora tra le braccia di Salvini, rimane pur vero e sacrosanto che al cuore non si comanda. E che Elisa sia prossima all’altare o a una sala parto, poco importa. Ciò che rimane importante è rispettare le scelte altrui e limitarsi, solo ogni tanto, a stuzzicare il cane che dorme.

