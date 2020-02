Come facilmente pronosticabile, La Pupa e il Secchione e viceversa ha minuto le sue prime ‘vittime’ dopo il termine dello show. Da quanto è terminato, martedì scorso, con la vittoria, di ben 20 mila euro, della coppia Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi, alcuni rapporti si sono “congelati”. In molti si chiedono come proseguano i rapporti tra le coppie dopo la fine del programma. Se da un lato la coppia più amata, Stefano e Scalzi non si sbilancia ad essere più chiara ci ha pensato Carlotta Cocina.

E a chi le ha chiesto come fossero i suoi rapporti attuali con Giovanni De Benedetti ha risposto: “Sempre lo stesso lui che mi sta sotto come un treno ma ci prova con tutte…chi nasce tondo non può morire quadrato..”. La convinzione alla ragazza non manca ma non è finita, perché ha pubblicato anche altri post rivolti al secchione. All’inizio del programma una delle coppie meglio assortite e che sembrava funzionare era Carlotta-De Benedetti. I due invece alla fine sono stati squalificati per il loro comportamento eccessivamente violento e contrario al comportamento. (Continua a leggere dopo la foto)

















Al termine del programma entrambi hanno dichiarato di essersi chiariti. Mentre Giovanni De Benedetti ha ammesso di aver esagerato e che se tornasse indietro si comporterebbe in maniera diversa con Carlotta, quest’ultima continua a lanciargli frecciate via social. (Continua a leggere dopo la foto)

























Poi quel commento in cui ha taggato il secchione ha infatti scritto: “Ti augurerei il meglio, ma hai già avuto me“. Se da un lato Carlotta Cocina menziona spesso Giovanni De Benedetti, quest’ultimo dopo il bacio appassionato scoccato durante il programma continua a parlare di Stella Manente su cui ha scritto: “Ha illuminato tutto con la sua energia” mentre ad un altra domanda su chi preferisse a La Pupa e il Secchione ha risposto di essersi trovato bene, oltre che con Stella, anche con Martina Di Maria. (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma per Carlotta De Benedetti è sotto un treno per lei ma non è che forse è vero il contrario? Anche perché la ragazza ha postato anche un’altra stories in tal senso, senza specificare a chi era rivolta: “Cari uomini, se proprio volete far ingelosire una donna fatelo con qualcuna alla sua altezza…altrimenti una vera donna non diventerà gelosa ma riderà di voi”.

Ti potrebbe anche interessare: “Arriva lui!”. C’è Posta per te, Maria De Filippi ci è riuscita: piazza il colpo a sorpresa