Lo aveva promesso al pubblico e come sempre dimostra di non deludere le aspettative dei suoi fan. Antonella Clerici sarà presto impegnata in un nuovo format televisivo, targato Rai 1, che andrà in onda il prossimo autunno. Lo aveva già annunciato il direttore, Stefano Coletta, proprio sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Antonella Clerici non poteva vivere troppo tempo in ‘esilio’. Non poteva accadere proprio a lei che, anno dopo anno, ha sempre dimostrato di essere una dei volti femminili più seguiti e amati della televisione italiana.

Le parole del direttore Coletta sono state chiare: “Trovo che sia una bestemmia che Antonella non sia presente su Rai1 da un po’ di tempo: sarà un asset della rete”. Parole così importanti da fare commuovere la nostra raggiante conduttrice. Antonella vanta ben 34 anni di conduzione Rai. L’addio alla Prova del Cuoco è stata una scelta obbligata: Antonella si è vista costretta a fare fronte ad alcune contingenze private a cui non poteva dare le spalle. Attese e anche un ‘no’ per la conduzione di Miss Italia. Poi il ‘riarmo’ per lo Zecchino d’Oro e Telethon, quindi Sanremo 2020. Adesso è tempo di reinventarsi e Antonella lo fa in modo impeccabile. Il format televisivo si rivela fin da subito un progetto in cui la conduttrice sta già investendo molte delle sue energie. (Continua dopo le foto).







































Abbiamo già accennato alla vita privata della Clerici, per la quale ha messo un freno alla carriera, provando a selezionare scrupolosamente le sue comparse sul piccolo schermo. Antonella non ha mai smesso di dedicarsi, però, anche a suoi fan. Sempre attiva sui social, la conduttrice ha pensato di dare pubblicamente i suoi auguri a una ‘parte’ fondamentale della sua vita, ovvero alla figlia Maelle. Nata dalla relazione della conduttrice con Eddy Martens, Maelle festeggia i suoi 11 anni. Un’età importante e delicata, che Antonella non poteva che omaggiare con un post pubblico attraverso cui dichiarare il suo immenso amore per la figlia. Maelle, ricordiamolo, è salita sul palco del Festival di Sanremo nel 2011 ed è stata proprio la mamma Clerici a presentarla al pubblico. (Continua dopo la foto).

“Sembra ieri e sono già passati 11 anni amore infinito della mamma. Auguri vita mia”. La foto, impreziosita dalla dedica di una mamma innamorata e commossa, ritrae la coppia in un tenero abbraccio. Le mamme sanno bene quanto sia importate seguire la crescita di una figlia che inizia ad addentrarsi nel mondo degli adolescenti, con le proprie ambizioni e con i timori tipici di un’età delicata. Per un figlio, fare capolino nel mondo è un cammino importante a cui ogni genitore è chiamato a rispondere ogni giorno e Antonella lo sa bene. Motivo che ha spinto la conduttrice a mettere da parte la propria carriera, per riprendere in mano le redini dell’educazione della figlia amata. Essere presente, per una mamma, diventa un esigenza primaria: un amore infinito in una sola foto. (Continua dopo le foto e il post).

Dal 2007 al 2016 Antonella Clerici ha vissuto il suo amore con Eddy Martens, dapprima ballerino, poi consulente di mercato per i calciatori. Antonella e Maelle vivono insieme ad Arquata Scrivia e al loro fianco è sempre presente Vittorio Garrone. Sul setttimanale Chi è stata Antonella in persona a informare del rapporto attuale che intrattiene con l’ex marito: “Si è formato un cerchio di affetto che avvolge Maelle. I rapporti sono distesissimi. Eddy è un uomo intelligente”. Dopo liti e trascorsi turbolenti, tra le ex coniugi è tornato il sereno e non è da escludere che la scelta sia stata fatta proprio per amore della figlia. Oggi Maelle compie 11 anni e si avvia a diventare una ‘piccola donna’. Avere intorno il giusto contesto familiare risulta essere una priorità, e Antonella sa bene quanto sia importante circondare un figlio di amore, serenità e supporto costanti. Viva le mamme.

