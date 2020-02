Antonella Mosetti ogni oltre limite, il topless è da infarto

La fantastica showgirl Antonella Mosetti pubblica a raffica sul suo profilo Instagram scatti super sexy che mandano in estasi migliaia di fan. Ed anche nelle scorse ore ha voluto infiammare la rete con una foto di lei praticamente da censura. L’ex protagonista di ‘Non è la Rai’ e di programmi come ‘Paperissima Sprint’ e ‘Ciao Darwin’ ha un seguito incredibile ed i follower non aspettano altro che vederla in versione sensuale. Ciò che hanno potuto ammirare è stato incredibile.

La donna, ritornata in passato alla ribalta con il ‘Grande Fratello’, è amata da milioni di uomini ma è anche molto apprezzata dalle donne. Anche se molte ragazze la invidiano e vorrebbero essere come lei a quell’età. Ma torniamo all’istantanea in questione e vediamo in che modo Antonella si è mostrata a tutti sul web. Nessun look particolare scelto da lei, visto che si è mostrata come mamma l’ha fatta per la gioia di tutti. (Continua dopo la foto)

















Nella foto che ha rischiato di causare infarti in molte persone c’è la Mosetti in ginocchio su un letto. Addosso ha esclusivamente un asciugamano ed un turbante ed il corpo sudato rende il tutto più accattivante. Oltre al suo meraviglioso tattoo, si può ammirare la visione del suo esplosivo décolleté, visto che è in topless. Le sue spalle e le curve in generale sono da togliere il fiato ed i follower non hanno potuto che complimentarsi con la donna per questo post da urlo. (Continua dopo la foto)























Quasi 10 mila i like collezionati dalla showgirl. Che è stata inondata da messaggi entusiastici dei fan: “Veramente bella”, “Sei il top”, “Questa foto è erotismo sotto forma di arte e tu sei un’opera d’arte”, “La donna dei miei sogni, Antonella sei bellissima”, “Che fondoschiena perfetto”, “Sensuale, e che corpo!”, “Nient’altro da aggiungere…”, “Mi sto innamorando”, “Dea”, “Questa foto mi piace un sacco!”, “Sei fatta meglio di una statua”, “Gnocca, divina ed eccezionale”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🖤🤍 @phaolo69 Un post condiviso da Antonella Mosetti ⛓🖤⛓ (@antonellamosetti) in data: 19 Feb 2020 alle ore 2:51 PST

Nei giorni scorsi Antonella Mosetti aveva attaccato la gieffina Antonella Elia, con la quale ha condiviso in passato l’esperienza a ‘Non è la Rai’: “Però l’Elia, ragazzi, a parte tutto… Va curata proprio pesantemente al centro di igiene mentale. Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così. Cioè, io boh! Una pazza!”, ha commentato nei filmati la Mosetti che ha anche definito la gieffina una “donna cattiva”.

Il mistero del Trono Classico di UeD. La voce sulla scelta di Maria De Filippi corre veloce