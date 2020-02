Una notizia bomba giunge dal web. Gli ex fidanzati Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono stati paparazzati insieme. Si trovavano all’evento in programma a Milano, ‘Moncler Genius’, svoltosi nella serata del 19 febbraio. Questa manifestazione rientra nella settimana della moda milanese, che durerà fino al prossimo 24 febbraio. A rivelare la news e a pubblicare la foto ‘incriminata’ ci ha pensato Deianira Marzano. Lo scatto non mente: sono proprio loro due coloro che sono stati immortalati.

Nonostante si siano lasciati per un brutto gesto di lui, ovvero il tradimento ai danni dell’influencer, Giulia ha poi superato quella pessima vicenda scrivendo addirittura un libro, intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. L’opera ha riscosso un successo strepitoso, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Vediamo nel dettaglio cosa erano intenti a fare i due mentre sono stati beccati dagli attentissimi fotografi. (Continua dopo la foto)

















Nell’istantanea si può notare la De Lellis che si trova proprio a ridosso di Damante. Lei è con la bocca spalancata, gli sta dicendo qualcosa che ovviamente non si può comprendere. Andrea è ripreso di spalle, ma lo si riconosce nitidamente essendo visibile di profilo. E c’è già chi ha iniziato a sognare un incredibile ritorno di fiamma, anche se al momento è ritenuto impossibile. La giovane è legata sentimentalmente con Andrea Iannone, mentre il dj è fidanzato con Claudia Coppola. (Continua dopo la foto)























Certo, nella vita nulla si può prevedere con certezza, ma per adesso i fan dell’ex coppia devono soltanto accontentarsi di questa foto. C’è chi ritiene comunque che il loro amore non si sia mai sopito del tutto e che sia pronto a riaffiorare con ancora più forza in futuro. Si è già fatto un parallelo per far comprendere l’ottimismo degli ammiratori. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati prima di ritrovarsi ed amarsi ancora di più, quindi si augurano che possa accadere la stessa cosa. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi l’attuale dolce metà di Giulia, Andrea Iannone, le avrebbe imposto di non pubblicare più storie in sua compagnia dopo la vicenda riguardante il doping: “Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d’amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos”, aveva riferito il settimanale ‘Chi’.

