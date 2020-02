La apprezziamo quotidianamente su Canale 5 al programma di Paolo Bonolis, ‘Avanti un altro’. Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri, è anche abbastanza attiva sui social network e grazie alla sua infinita bellezza e sensualità riesce ad ottenere un larghissimo consenso. Il suo fisico da sogno incanta milioni di italiani in televisione, ma anche su Instagram i seguaci sono tutt’altro che pochi. La donna ha voluto sfoggiare tutto il suo incanto proprio nelle scorse ore. I fan sono rimasti a bocca aperta.

Il look scelto da Claudia è stato meraviglioso. Una visione celestiale per il web, con molti utenti che hanno ‘accusato’ dei malori dinanzi alla sua spettacolare immagine. Il post è stato più che azzeccato da una delle protagoniste della trasmissione televisiva di Mediaset e numerosi follower aspettano già con ansia altre pubblicazioni nelle prossime ore. Vediamo perché tutti sono rimasti incollati sul popolare social. (Continua dopo la foto)

















La Ruggeri ha prediletto un giacchetto di pelle molto aderente ed attillato. La zip si è aperta ed è uscita fuori una visuale da sogno. Si è infatti potuto ammirare il suo reggiseno di colore nero, che ha avuto moltissime difficoltà a contenere l’incredibile ed esplosivo décolleté. E gli ammiratori non sono riusciti a togliere nemmeno per un secondo lo sguardo da quel dettaglio sexy. I mi piace ed i commenti lasciati sotto al suo post sono stati innumerevoli. (Continua dopo la foto)























“Un bellissimo casino” la didascalia scelta da Miss Claudia. La quale ha ricevuto oltre 32 mila like. Ed un’ondata di messaggi: “Bonazza”, “Sei molto carina”, “Devastante”, “Una gran bistecca”, “Esageratamente bella”, “Questa foto parla da sola”, “Ma chi sei? Il Diavolo o l’acqua santa?”, “Sei chic, ti stimo moltissimo”. Ancora: “Quanto sei bona…”, “Sei una principessa”, “Che meraviglia di donna”, “Sei uno schianto”, “Stai da Dio!”, “Sei decisamente un bel casino…”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un bellissimo casino 🖤 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 20 Feb 2020 alle ore 2:46 PST

Ruggeri, classe 1983, fa la modella, la ballerina e la showgirl. Alcune curiosità su di lei: Miss Claudia e l’attuale marito sono stati fidanzati 12 anni prima di unirsi in matrimonio. La luna di miele si è svolta tra Amalfi e Positano Ravello. Non è ancora diventata mamma, ma entrambi hanno sempre manifestato la volontà di concepire almeno due bebè. I due si sono conosciuti, mentre lei stava piangendo per essersi lasciata con il suo ex partner.

